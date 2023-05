A Monte Lussari Roglic batte Thomas e la sfortuna e conquista il Giro d’Italia 2023

Un finale all’ultimo secondo, nella tappa decisiva del Giro d’Italia 2023: Primoz Roglic, spinto dal tifo di migliaia di sloveni, conquista il primo posto nella cronoscalata di Monte Lussari (Tarvisio) e strappa a Geraint Thomas la maglia rosa che porterà alla “passerella” finale di Roma.

Una cronoscalata in due parti tutte diverse: prima un tratto quasi pianeggiante, da cronometro “pura”, poi gli otto chilometri di salita dalle pendenze estreme, con punte del 22%, ma anche con un finale di curve e controcurve.

All’intermedio al Km 10.8, alla fine della sezione “vallonata” iniziale, Roglic era in vantaggio su Almeida e Caruso, ma la sezione finale lasciava apertissima la partita. Sulle terribili rampe verso Monte Lussari Roglic si è presentato con un rapporto particolarmente agile, rispetto a Thomas e soprattutto ad Almeida.

All’ultimo intermedio della salita Thomas era in svantaggio di 29 secondi su Roglic, ma il campione sloveno poco oltre l’intermedio è stato fermato da un salto di catena in corrispondenza di uno degli avvallamenti delle canaline di scolo (la ripartenza era resa complicata dalla pendenza).

La rabbia per l’episodio o la spinta delle migliaia di tifosi arrivati dalla Slovenia ha sostenuto Roglic nella spinta finale, con l’ultima rampa al 22%. E qualcosa ha messo, in negativo, anche Thomas, apparso in crisi proprio nell’ultimissima sezione della dura salita: sul traguardo Roglic ha concluso con un vantaggio di 43” su Thomas. In classifica generale il gallese è sceso al secondo posto, a 14 secondi.

Joao Almeida ha preso altri 42 secondi su Thomas, ma conserva il terzo posto in generale, seguito da Damiano Caruso, primo degli italiani.