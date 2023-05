A Sangiano una serata di discussione e confronto sul lavoro giovanile con i Giovani Democratici dei Laghi

Giovedì 18 Maggio alle 21.00, nella cornice di Villa Fantoni a Sangiano, una serata di confronto sui temi del lavoro giovanile organizzata dai Giovani Democratici dei Laghi. Precariato, stage non retribuiti, giovani che faticano ad inserirsi nel mercato del lavoro e un focus particolare sugli effetti che la chiusura dell’azienda Leggiuno S.p.a. ha avuto sul territorio, i temi che verranno trattati.

«Crediamo fortemente che per migliorare la situazione lavorativa della nostra generazione il fine debba essere quello della lotta alla precarietà, limitando i contratti a termine, rendendo più conveniente il lavoro stabile, abolendo le forme più precarie come gli stage extracurriculari e gratuiti. Più concretamente, ad esempio, proporre la formulazione di un salario minino, zero morti sul lavoro entro il 2030, lotta al caporalato e al lavoro nero e tutele per il lavoro digitale e di tutte le nuove professioni» spiegano i GD dei Laghi in una dichiarazione congiunta.

Il confronto vedrà la partecipazione di Noemi Cauzzo, avvocata del diritto del lavoro, Paolo Romano, neo consigliere regionale (il secondo più giovane all’interno del Consiglio) e la sindacalista della CISL dei Laghi Alessandra Savoia, la quale ha seguito e segue da vicino il caso della “Leggiuno Spa” .

Il segretario Pierluigi Lucchina: « Ritenevamo importante organizzare questa iniziativa su un tema che tocca profondamente i giovani, ma non solo. Ringrazio Noemi, Paolo e Alessandra che subito hanno accolto il nostro invito per portare i loro contributi alla serata del 18 maggio. Trovo assurdo sentire parlare ancora di stage gratuiti, contratti indecorosi e che non si parli di salario minimo, mi preme anche sottolineare l’importanza di investire sulla sicurezza del lavoro. Avremo anche l’occasione di ascoltare e portare la voce della situazione della Leggiuno Spa, qui esprimo la nostra vicinanza e il nostro ascolto, a chi in questo momento è in difficoltà. Non mi resta che invitarvi tutte e tutti al nostro evento! Vi aspettiamo numerosi».

A fine serata birra offerta dal circolo dei Gdlaghi.