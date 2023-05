A Tornavento ci si prepara per la 25esima rievocazione della battaglia del 1636

Cannoni e moschetti pronti, a Tornavento, per la edizione 2023 della rievocazione della battaglia del 1636, quando truppe francesi e spagnole si scontrarono nella piana vicino al Ticino, in uno scontro che non fu risolutivo ma rappresentò il principale fatto d’armi in Italia della guerra combattuta per oltre vent’anni dalle due grandi potenze d’allora.

La rievocazione è in programma nei giorni 23-25 giugno, il fine settimana più a ridosso della data esatta della battaglia, il 22. Come sempre ad animare gli eventi – che hanno il loro culmine domenica, con la ricostruzione della battaglia principale – saranno il gruppo dei “Cavalieri del Fiume Azzurro” e il “Tercio de Saboya”. L’evento ha patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Varese, Comune di Lonate Pozzolo e Parco del Ticino.

I promotori ricordano che il 2023 è già iniziato con una iniziativa che era «in programma già dal 2019, ma per vicende varie e poi la pandemia, è sempre stata rinviata»: si tratta della presentazione “Italia 1636 sepolcro degli eserciti”, con l’autore Gregory Hanlon, avvenuta il 26 febbraio 2023 al monastero S.Michele a Lonate Pozzolo.

«Con il 2023 siamo giunti alla 25.ma edizione, un traguardo prestigioso che fa onore prima agli Storici nominati, alle amministrazioni lonatesi succedutasi negli anni, Regione, Provincia, al Parco del Ticino, con il loro patrocinio hanno accreditato la Rievocazione, agli Sponsors che molto amichevolmente sono sempre state al nostro fianco, alle varie associazioni lonatesi che continuamente ci supportano nella logistica, senza dimenticare il , Tercio de Saboya,, partner alla pari nella realizzazione».

«Ringrazio gli organizzatori, in particolare la Confraternita dei Cavalieri del Fiume Azzurro e il gruppo storico militare Tercio de Saboya, che nonostante le difficoltà ogni anno ci permettono di poter assistere ad un spettacolo sempre emozionante, attrattivo e innovativo» scrive nel suo messaggio la sindaca lonatese Elena Carraro.

Il programma della rievocazione della battaglia di Tornavento a Lonate Pozzolo

Venerdì 23 Giugno ore 21,00

Sala Polivalente “Ulisse Bosisio”

c\o ex Monastero S.Michele Via Cavour

Lonate Pozzolo

Proiezione filmati

Visita alla mostra dei reperti della Battaglia

Rinfresco a tema “Curato Comerio”

Sabato 24 Giugno dalle ore 16,00

Visita agli accampamenti c\o ex -Vecchia Dogana

Con dimostrazioni pratica di tecniche dell’epoca

Passeggiata a luoghi interessati alle vicende con guida

Domenica 25 Giugno

Piazza Parravicino ore 11,00

Corteo gruppi e presentazione

Scaramuccia sul ponte Villoresi

Scontro sulla piazzetta

Vecchia Dogana austro-ungarica ore 16,00

Sfilata e presentazione delle truppe spagnole, francesi, sabaude e del drappello di cavalleria.

Inizio della

RIEVOCAZIONE

Gran finale con saluto al pubblico

Termine manifestazione ore 18,30

I gruppi coinvolti nel tempo

“TERCIO DE SABOYA” di Tornavento (Va), “GIOVANNI DE REGES” di Revello (Cn), “FLOS DUELLATORUM” di Lavagna (Ge), “IL MASTIO” di Ivrea (To), “TERCIO DE MEDICI” di Prato.,“I VETERANI DELLE FIANDRE” di Novi Ligure (Al), “LA CERCHIA” di Castelmagno (Cn), “GRUPPO AMALYEA” di Gallarate (Va), “I CAVALIERI DE LA SPADA NELLA ROCCA” di Bellinzona (Svizzera), “BUGELLA CIVITAS” di Biella