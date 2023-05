A tu per tu con un campione, i bambini della primaria di Sesto Calende incontrano Marco Parolo

Grandi emozioni per i bambini della scuola primaria Enrico Toti di Lisanza, che nei giorni scorsi hanno incontrato Marco Parolo, ex calciatore gallaratese che ha giocato anche in Nazionale, oggi commentatore sportivo ed opinionista. Parolo con semplicità e immediatezza ha coinvolto i bambini con il racconto delle tante emozioni provate dentro e fuori dal campo di gioco.

«Quando ero piccolo mi allenavo a tirare il pallone contro il muro dell’officina di mio papà. C’era anche la cuccia del mio cane e dentro di me pensavo che se fossi riuscito a tirare la palla sopra la cuccia avrei giocato in serie A e che se fosse successo una seconda volta avrei fatto parte della Nazionale. Quando la palla si fermava sul tetto della cuccia mi chiedevo “sarà davvero così?”». Così Marco Parolo ha spiegato ai bambini che ognuno può sognare ma anche quanto sia importante dare il meglio di sé nello sport e nella vita, senza dimenticare lo spazio che merita il gioco.

Ai bimbi che gli hanno chiesto come si affronta una sconfitta ha spiegato che, nello sport come a scuola, è importante comprendere gli errori per cercare di migliorare. Attraverso le parole di Marco i valori educativi dello sport, la disciplina, la costanza, il rispetto e la collaborazione, sono arrivati tutti al “piccolo” pubblico della Enrico Toti che gli ha rivolto tantissime domande e che alla fine lo ha salutato con un lungo applauso, con un timido coro da stadio e con tante richieste di autografo.