La festa accende San Vittore, il premio di Varese a Max Cavallari: “Mi ha fatto piangere ed emozionare”

Una tradizione che nasce nel 1958, quella che unisce la festa di San Vittore, patrono di Varese, con la consegna dei premi al Maestro del Lavoro, alle Attività Commerciali e la Girometta d’oro.

Una fiaccolata, partita alle 6.20 dal Sacro Monte e passata da tutti i rioni della città, ha raggiunto alle 11 la premiazione in Salone Estense, accompagnando poi il corteo fino a San Vittore. Una volta consegnata la fiaccola nelle mani del Sindaco Davide Galimberti, è stata usata, come da tradizione, per accendere “il faro”, simbolo di questa ricorrenza religiosa, al centro della navata principale della Basilica.

Al termine della celebrazione eucaristica, presieduta da mons. Luigi Panighetti, è seguita l’offerta dei ceri con i colori dei rioni cittadini ed è stato assegnato un riconoscimento alla “Mamma dell’anno”.

Edoardo Rimoldi è premiato come Maestro del Lavoro di Varese, mentre sono il Panificio Pigionatti di Piazza Motta e la Pescheria Piccinelli a ricevere il riconoscimento all’attività commerciale, una vera e propria unione di “pani e pesci”.

Le premiazioni a Palazzo Estense

La Girometta d’Oro è stata assegnata al comico varesino Max Cavallari, fondatore insieme a Bruno Arena del duo comico I Fichi d’India: “Quando ho ricevuto la notizia, mi sono emozionato, ho anche pianto. Io e Bruno, al quale dedico questo premio, abbiamo sempre portato Varese ovunque, anche nei nostri lavori. Non è solo la città giardino, ma anche la città del sorriso. Noi siamo testimonial del Ponte del Sorriso, facciamo tanta beneficienza. Io sono nato in via Crispi, alla Brunella, ho tanti bei ricordi quando torno qua”.

Presenti all’evento, insieme alle tante autorità e ai rappresentanti delle Forze dell’Ordine, anche il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il Prefetto di Varese Salvatore Rosario Pasquariello.