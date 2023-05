A Varese le foto raccontano i viaggi in Asia di Edvige Toeplitz

L’incontro organizzato dal Centro per le Storie Locali dell’Università dell’Insubria è in programma martedì 9 maggio a Villa Toeplitz

Dopo l’incontro dedicato a Manzoni e su come le sue parole caratterizzano fenomeni della vita interiore come il rancore e l’invidia. A Villa Toeplitz a Varese continuano gli appuntamenti del Centro per le Storie Locali dell’Università dell’Insubria. Martedì 9 maggio alle 16 è in programma una conferenza su Edvige Toeplitz, viaggiatrice ed esploratrice varesina d’adozione.

Nella villa che appartenne a lei e al marito, il banchiere Giuseppe Toeplitz, si ripercorreranno gli itinerari che Edvige Toeplitz percorse nel corso di numerose visite in Asia negli anni Venti del Novecento. Avventure vissute a cavallo, su strade polverose e sugli impervi sentieri dell’Himalaya, in barca sulle calme acque dei laghi del Kashmir, a caccia nelle foreste indiane e nell’incanto dei giardini orientali. L’incontro di martedì è l’occasione giusta per fare conoscenza di una donna affascinante, che si è misurata con le difficoltà e la suggestione di viaggi in luoghi lontani e inesplorati.

La conferenza rientra nel ciclo di incontri “Local e glocal history: territori, relazioni, connessioni” organizzato dal Centro per le Storie Locali dell’ateneo. La rassegna prosegue con altre due date, sempre con relatori dell’Università dell’Insubria: il 17 maggio “Diritto e quotidianità locale nelle lettere di Plinio il Giovane” con Paolo Lepore, e il 26 maggio “Petite ville riche et peuplée. Documenti di viaggio per la Varese degli anni Venti e Trenta dell’Ottocento” con Claudia Biraghi. Tutti gli incontri si possono seguire anche sulla piattaforma Microsoft Teams (link sulla homepage del sito del Centro), o scrivendo a CentroStorieLocali@uninsubria.it.