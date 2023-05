A Varese lo spettacolo che racconta la storia della Croce Rossa di Varese

Lunedì 8 maggio sarà la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, un appuntamento dal profondo significato, che celebra l’emblema del soccorso verso tutti coloro che hanno bisogno, e si trovano in condizioni di fragilità. Quest’anno il Comitato di Varese, Gazzada Schianno e Tradate della Croce Rossa ha scelto di richiamare l’attenzione su questa giornata, con un progetto speciale, uno spettacolo teatrale inedito: “La Forza delle Idee, dalle carte impolverate riviviamo le storie dei Volontari del passato”, nato dalla curiosità di conoscere sempre meglio le radici e il passato della Croce Rossa, per capire meglio quale è la giusta direzione da seguire.

Appuntamento per lunedì sera, alle 20:45 alla Sala Montanari (via dei Berasglieri, 1 a Varese), per assistere insieme allo spettacolo teatrale con cui si ripercorrerà la storia del Comitato della Croce Rossa che opera nel nostro territorio dalla fine ‘800, ispirato ai principi diffusi dal fondatore Jean Henry Dunant.

Saranno raccontate le esperienze di volontari del passato, che ci hanno preceduto e hanno reso possibile il percorso che ancora oggi vede impegnati numerosi volontari che ogni giorno dedicano e condividono tempo, risorse, e attenzione a chi ha bisogno di cure e aiuto. “Quello cui assisterete è uno “spettacolo” ideato, scritto e interpretato da Volontari del Comitato della Croce Rossa Italiana, di Varese con l’aiuto di alcuni amici. Abbiamo deciso di parlare dei nostri predecessori perché frugando tra vecchie carte ingiallite abbiamo scoperto le loro storie e ci è sembrato giusto, in occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa di quest’anno, dedicare a loro i nostri pensieri”, questa la sintesi del pensiero del dottor Angelo Michele Bianchi presidente del Comitato e dei Volontari.

La serata è ad ingresso libero.