A Varese patteggia la coppia che spacciava coca per arrotondare in pandemia

Il lavoro c’era, quello onesto. Ma c’era pure l’attività proibita dalla legge e che invece una coppia di un paese in provincia di Varese nella zona dei Laghi sfruttava per «arrotondare»: la più classica delle attività, cioè lo spaccio di droga; ma non nei boschi bensì con lo straordinario e sempre valido strumento del passaparola.

Qualcosa però è andato storto e la squadra Mobile di Varese si è messa sulle tracce dei due, «quasi» insospettabili (lui, 45 anni, ha precedenti penali) che erano riusciti a crearsi il loro giro di clienti in un’area che va dai laghi minori del Varesotto fino alla zona di Busto Arsizio.

I fatti contestati, peraltro, sono avvenuti nel pieno del periodo Covid, fra il 2020 e il 2021: la telefonata, la droga procurata e lo scambio di soldi. Tutto interrotto con gli agenti che trovano la droga nell’auto, eseguono perquisizioni domiciliari e fanno scattare le manette.

Oggi i due, difesi dagli avvocati Matteo Pelli e Giorgio De Vincenti, hanno patteggiato grazie all’accordo trovato col pm Lorenzo Dalla Palma e accettato dal gip Alessandro Chionna: per il quarantacinquenne 4 anni e 7 mesi con multa di 18.670 euro e possibilità di accedere ai benefici di legge; la compagna, 34 anni, ha invece patteggiato 2 anni e 8 mesi e 12 mila euro di multa.