A Vedano Olona ripartono i lavori per la rete del metano, cantieri in via Primo Maggio

Ripartono da settimana prossima i lavori per la sistemazione della rete del gas metano a Vedano Olona.

Il Comune informa che il primo intervento è in programma da martedì 30 maggio a martedì 6 giugno. Si tratta del primo di una serie di quattro interventi, prima di quello conclusivo in prossimità di piazza San Rocco, che interessano via I° Maggio per buona parte del suo percorso (circa fino all’altezza della chiesa di San Pancrazio) e che e in questa prima fase riguardano i numeri civici dal 18 al 13.

E’ prevista la circolazione a senso unico alternato in presenza dei due cantieri che saranno appositamente segnalati e delimitati, con l’impiego di impianti semaforici temporanei e di addetti movieri per la durata giornaliera dei lavori (dalle 8.30 alle 17.30). Negli altri orari con l’ausilio di apposita segnaletica e con precedenza ai veicoli provenienti da San Rocco.

Il limite di velocità è fissato in 30km/h. I pedoni dovranno circolare sul lato opposto rispetto a quello dove si svolgeranno i lavori. Le opere saranno eseguite con l’i mpiego della tecnologia teleguidata.

Si consiglia ai cittadini l’utilizzo di percorsi alternativi e si raccomanda la massima prudenza.