A Villa Della Porta Bozzolo una visita guidata all’antico roseto

Se sei un appassionato di rose, non puoi perdere l’evento organizzato dal Fondo Ambiente Italiano, che si terrà domenica 14 maggio nel roseto di Villa Della Porta Bozzolo, a Casalzuigno. Una visita che coincide anche con la Festa della Mamma 2023; il giardino della villa conserva oltre 500 varietà di rose antiche, il che lo rende un vero paradiso per gli amanti di questo fiore meraviglioso.

Durante la visita guidata, curata dall’esperto Marco Foghinazzi, i visitatori avranno la possibilità di conoscere le peculiarità e le differenze tra le diverse varietà di rose presenti nel giardino della villa.

Non perdere questa straordinaria occasione per immergerti nella bellezza delle rose antiche e per apprendere tutte le curiosità e le caratteristiche di queste splendide fioriture.

Orario: speciale visita guidata: ore 15:00

Biglietti:

Ingresso villa e parco e visita guidata

Iscritti FAI: € 6,00

intero: € 18,00

Residenti (Comune di Casalzuigno): € 6,00

Ridotto 6-18 anni: € 11,00

Studenti 19-25 anni: € 12,00

Convenzione National Trust, convenzione (i 200 del FAI, FAI Donor Card, altre Convezioni), Sponsor (Corporate Golden Donor, Sponsor), convenzione Louvre, abbonamento (Musei Torino VDA, Trentino Card, Musei Lombardia): € 6,00

Disabili: € 6,00

Famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni): € 47,00

Ridotto 0-5 anni: gratuito

CONTATTI

Per informazioni:

Tel. 0332 624136

Email faibozzolo@fondoambiente.it