A Villa Fumagalli il nuovo ufficio turistico di Laveno Mombello

Un nuovo ufficio per le informazioni turistiche a Laveno Mombello. Verrà realizzato nel locale al piano terreno di Villa Frascoli Fumagalli, l’edificio sulla centrale Via Labiena ancora poco conosciuto alla maggior parte del pubblico, ma delle grandi potenzialità.

Centralissima, Villa Fumagalli è stata donata da privati all’amministrazione diversi anni fa e ha diversi spazi già utilizzati dall’amministrazione per mostre e convegni, oltre ad un giardino che si arrampica per diversi chilometri. Uno spazio comunale che vuole essere trasformato sempre di più in luogo da scoprire. L’ufficio per le informazioni turistiche avrà anche questo ruolo, oltre ad accogliere i turisti per dare indicazioni sulle diverse attrattive della città sul Lago Maggiore che ha l’aspirazione di attrarre sempre più visitatori.

L’ufficio turistico verrà realizzato in un locale che si affaccia su Via Labiena, dove fino a qualche tempo fa c’era una vetrina con esposte delle ceramiche. Ora, quella vetrina è stata tolta, svelando un ingresso che potrà accogliere i turisti. Lo spazio, che per diverso tempo è stato adibito a negozio, verrà quindi restaurato grazie a dei contributi del Distretto del Commercio. Entro l’estate verrà quindi aperto nelle condizioni attuali, in autunno verrà richiuso per realizzare i lavori e poi aperto definitivamente in base a mesi e orari stabiliti.

Villa Fumagalli Frascoli si trova inoltre, all’inizio della nuove area pedonale di Laveno che arriva fino a Viale De Angeli e zona ZTL.