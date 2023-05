A Villa Mirabello la mostra che riassume la vita dell’artista Giovanni La Rosa

L’ottocentesca cornice dei Musei Civici di Villa Mirabello a Varese ospita la mostra antologica “Giovanni La Rosa. Grammatica del segno”, dedicata all’artista protagonista da decenni della scena artistica non solo varesina ma anche nazionale.

In un gioco di contrasti tra le atmosfere del diciannovesimo secolo e la contemporaneità astratta e geometrica del segno di La Rosa, l’esposizione, che vedrà la sua inaugurazione sabato 27 maggio alle 18 con la performance musicale del collettivo Sinapsi, è realizzata a oltre quarant’anni dalla prima importate mostra allestita dall’artista nella città di Varese proprio a Villa Mirabello.

PIÙ DI QUARANT’ANNI DI VITA ARTISTICA IN MOSTRA

Il percorso espositivo presenta più di cinquanta opere, divise in sezioni tematiche che coprono un arco cronologico che va dal 1975 all’ultima produzione, caratterizzata da composizioni articolate su basi della geometra piana: il segno, i graffiti o gli alfabeti da sempre hanno affascinato l’artista fino allo studio, sopratutto negli anni recenti, della figura geometrica e al pennello ha sempre preferito il pennino a china con cui realizza a mano libera i suoi quadri che sono ormai la sua indiscutibile cifra stilistica, che ha spinto Bruno Munari a paragonarlo ad un computer, anche si tratta di un gesto più ancora che artigianale, da amanuense.

«Giovanni La Rosa, siciliano di nascita e varesino per scelta, è stato un punto di riferimento per generazioni di artisti del nostro territorio – Ha commentato Enzo R. Laforgia, assessore alla Cultura del Comune di Varese – Ha condotto con estremo rigore e con pervicace coerenza una ricerca estetico-artistica, che, nel corso della sua lunga carriera, ha avuto modo di far conoscere in Italia e all’estero, applicandosi alla propria arte con severa disciplina e intendendola quasi come un quotidiano esercizio spirituale. La rassegna antologica che il Comune di Varese ha il piacere di accogliere negli spazi espositivi di Villa Mirabello, attraverso un’importante selezione della sua vasta produzione, ripercorre l’intero itinerario della sua attività, sempre da lui intesa come il risultato di un serio e onesto lavoro, nella continua ricerca di nuove forme».

Nell’antologica, anche due opere in arrivo dalla collezione dell’Università dell’Insubria, che patrocina la mostra insieme al Comune di Varese, al Centro di Ricerca sulla Storia dell’Arte Contemporanea e all’Associazione Liberi Artisti della Provincia di Varese.

La mostra resterà aperta dal 27 maggio al 27 luglio 2023. La presentazione del catalogo con la presenza dell’artista si svolgerà domenica 11 giugno alle 17.30.

GIOVANNI LA ROSA. GRAMMATICA DEL SEGNO

Mostra personale

Musei Civici di Villa Mirabello, Piazza della Motta 4, Varese

27 maggio – 27 luglio 2023

Inaugurazione sabato 27 maggio ore 18:00

A seguire performance musicale dei Sinapsi

Orari: dal martedì alla domenica 9.30 – 12.30/14.00 – 18.00. Chiuso lunedì

Presentazione del catalogo domenica 11 giugno alle ore 17:30.

Testi in catalogo di Irene Caravita, Marcello Morandini, Michele Mancino