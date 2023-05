A Villa Recalcati un convegno sulla mobilità leggera in provincia di Varese e oltre

Mercoledì 7 giugno 2023, presso Villa Recalcati nella provincia di Varese, si terrà un convegno incentrato sul tema della mobilità leggera promosso da Provincia di Varese, in collaborazione con il Comune di Varese e gli altri partner dei progetti TI CICLO VIA (finanziato dal Programma UE Interreg Italia – Svizzera) e MOVE ON (finanziato da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia).

L’obiettivo principale dell’evento è sensibilizzare e coinvolgere i partecipanti riguardo a ciò che attualmente viene fatto in materia di mobilità sostenibile, le buone pratiche esistenti e gli impegni e le azioni necessarie per il futuro. Durante il convegno, verranno affrontati diversi argomenti specifici legati alla mobilità leggera. Si introdurrà e si inquadrerà l’importanza di questo tema, presentando l’idea e la strategia di mobilità leggera per la provincia di Varese e il territorio circostante.

Inoltre, si avvierà un confronto tra i partecipanti e gli attori locali per individuare impegni e strategie d’azione condivise su temi specifici, tra cui lo sviluppo e la gestione del sistema ciclopedonale, la mobilità leggera per cultura e svago, la mobilità leggera casa-lavoro e l’intermodalità e la mobilità leggera.

Durante l’evento, si proporrà anche l’ideazione di un patto per la mobilità leggera in provincia di Varese e oltre, dove i vari soggetti, in base alle loro missioni, competenze e risorse, potranno aderire impegnandosi su obiettivi condivisi ed azioni coordinate.

Il convegno si rivolge a un’ampia gamma di partecipanti, tra cui enti locali, enti pubblici confinanti con la provincia di Varese, organizzazioni pubbliche del territorio, università, associazioni, professionisti, operatori del settore, aziende del trasporto pubblico e ferroviario, media, e molti altri. La partecipazione al convegno richiede la registrazione tramite il link bit.ly/registrazione-convegno, dove è possibile compilare il modulo di registrazione.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Varese, e agli architetti che parteciperanno all’intero evento saranno riconosciuti 5 crediti formativi professionali. Il convegno sulla mobilità leggera presso Villa Recalcati rappresenta un’occasione fondamentale per promuovere la sostenibilità e discutere di strategie e azioni concrete per un futuro più ecologico e accessibile dal punto di vista della mobilità.

Il progrmma:

9.00 – 9.30 Caffè di benvenuto e registrazione partecipanti

– 9.30 – 10.00 Saluti istituzionali

– 10.00 – 10.15 Mobilità leggera: introduzione al tema

– 10.30 – 10.45 Bike&walk: dai progetti TI CICLO VIA e MOVE ON alla strategia provinciale per

la mobilità leggera

– 10.45 – 11.00 Pausa per organizzare i workshop

– 11.00 – 13.00 Workshop organizzato con sessioni parallele: Sessione n. 1: sviluppo e gestione del sistema ciclopedonale

– 11.00 – 11.30 Interventi iniziali per avviare e stimolare il dibattito

– 11.30 – 13.00 Dibattito ed individuazione di obiettivi, impegni ed azioni prioritarie da condividere

– Sessione n. 2: mobilità leggera per cultura e svago

– 11.00 – 11.30 Interventi iniziali per avviare e stimolare il dibattito

– 11.30 – 13.00 Dibattito ed individuazione di obiettivi, impegni ed azioni prioritarie da condividere

– Sessione n. 3: mobilità leggera sistematica

– 11.00 – 11.30 Interventi iniziali per avviare e stimolare il dibattito

– 11.30 – 13.00 Dibattito ed individuazione di obiettivi, impegni ed azioni prioritarie da condividere

– Sessione n. 4: intermodalità e mobilità leggera

– 11.00 – 11.30 Interventi iniziali per avviare e stimolare il dibattito

– 11.30 – 13.00 Dibattito ed individuazione di obiettivi, impegni ed azioni prioritarie da condividereù- 13.00 – 14.15 Rinfresco presso la buvette di villa Recalcati

– 14.15 – 15.15 Restituzione dei risultati dei workshop

– 15.15 – 15.30 Chiusura dei lavori con intervento di Provincia di Varese