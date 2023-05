A Villa Toeplitz l’incontro “Con Manzoni nella vita segreta delle passioni”

Giovedì 4 maggio alle 16, nella sala seminari di Villa Toeplitz, si terrà l’incontro «Con Manzoni nella vita segreta delle passioni». Relatrice dell’evento sarà Elena Maiolini dell’Università degli Studi dell’Insubria.

L’iniziativa fa parte del ciclo di incontri “Local e glocal history: territori, relazioni, connessioni”, organizzato dal Centro internazionale di ricerca per le Storie locali e le diversità culturali e dedicato ad alcuni temi centrali della riflessione storica e della contemporaneità, con studiosi e docenti legati all’Università dell’Insubria.

Al centro del ciclo sono «le condizioni di vita materiale» e «i diversi periodi della vita morale di un gruppo», come scriveva Fernand Braudel quando, prigioniero dei nazisti a Magonza, illustrava ai suoi compagni la necessità di non smettere di interrogarsi su tali questioni cruciali – intrecciando la local history alla grande storia – perché «distribuire i fatti storici nello spazio significa per forza capirli meglio e porre con maggior precisione i veri problemi».

«Tutto questo – commentano gli organizzatori – vale anche per il nostro inquieto presente, esposto a una complessità che interroga discipline diverse e che ci ricorda ogni volta come il futuro, se non ne intendiamo le ragioni fondative, rischi sempre di essere compreso in ritardo».