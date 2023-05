A Voltorre va in scena il concerto “Choeurs Reunis, Cuori Riuniti”

In occasione degli eventi in preparazione alla Festa della Santissima Trinità della Comunità Pastorale di Gavirate va in scena il concerto “Choeurs Reunis, Cuori Riuniti” con la partecipazione del Coro Val Tinella e del La Cantèle di Eguisheim, Alsazia.

Appuntamento giovedì 18 maggio alle 21 nella chiesa di Voltorre con ospite il coro francese diretto dal maestro Catherine Masson con il quale c’è una lunga amicizia con il coro Val Tinella, diretto dal maestro Sergio Bianchi, nato nel 1968 ad Oltrona al Lago di Gavirate e legato al repertorio popolare e di montagna. Ingresso libero.