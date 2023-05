Accordi tra Leonardo e Weststar portano il convertiplano nel sud-est asiatico e 5 nuovi elicotteri

In occasione del Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition (LIMA) 2023, Leonardo e Weststar Aviation Services (Weststar) hanno annunciato una serie di accordi per lo sviluppo commerciale e tecnologico, incluso l’introduzione di un convertiplano AW609 in Malesia.

Il convertiplano AW609, il primo multiruolo al mondo progettato per ottenere la certificazione civile, rappresenta una pietra miliare nel settore dell’ingegneria aeronautica.

L’aeromobile, che sarà operato da Weststar sotto un contratto di leasing, sarà utilizzato per una varietà di missioni in Malesia. Nel corso del suo utilizzo, le capacità operative del convertiplano saranno sviluppate ulteriormente per soddisfare le esigenze e le aspettative del mercato regionale. Leonardo fornirà formazione iniziale e supporto alla manutenzione.

L’amministratore delegato di The Weststar Group, Tan Sri Syed Azman Syed Ibrahim, ha descritto il convertiplano AW609 come un “aeromobile rivoluzionario” che fornirà a Weststar una piattaforma versatile per il proprio portfolio di missioni.

Parallelamente, Weststar ha siglato un contratto per l’acquisizione di ulteriori cinque elicotteri AW139 in configurazione offshore. Questa mossa rafforza ulteriormente il supporto fornito da Weststar all’industria energetica regionale.

Un altro significativo sviluppo annunciato è stato il raggiungimento di un traguardo di sostenibilità: un elicottero AW139 di Weststar ha effettuato un volo dimostrativo utilizzando bio-carburante SAF (Sustainable Aviation Fuel), fornito da PETRONAS Dagangan Berhad (PDB) in collaborazione con Neste. Si tratta del primo volo di questo tipo in Malesia.

Weststar Aviation Services, attiva dal 2003, è uno degli operatori principali nel settore degli elicotteri offshore a livello mondiale. Oggi, l’azienda utilizza 35 elicotteri dei modelli AW139, AW169 e AW189 per operazioni in diversi paesi tra cui Malesia, Indonesia, Arabia Saudita, Namibia, Mauritania, Gabon e Repubblica del Congo.

Da parte sua, Leonardo continua ad avere un ruolo significativo nel mercato elicotteristico malese. Con un hub regionale per l’assistenza clienti e la formazione vicino a Kuala Lumpur, l’azienda ha una presenza consolidata nella regione con un ampio parco di elicotteri impegnati in una varietà di missioni.