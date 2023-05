Accordo tra Regione e Prefettura di Varese per garantire controllo e vigilanza al Terminal 2 di Malpensa

In vista della riapertura del Terminal 2 dello scalo di Malpensa, Regione Lombardia e Prefettura di Varese potenzieranno i servizi di controllo e vigilanza.

Domani, venerdì 26 maggio, l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione Civile, Romano La Russa e il Prefetto di Varese Salvatore Pasquariello sottoscriveranno un protocollo d’intesa per aumentare i servizi di polizia locale in vista della riattivazione del secondo terminal, fissato per il 31 maggio.

A firmare l’atto oltre all’assessore e al prefetto di Varese, anche il Chief Operating Officer di SEA e i Sindaci dei Comuni di Ferno, Somma Lombardo, Varese, Busto Arsizio, Gallarate e Vizzola Ticino.