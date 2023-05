Ad Angera l’ultimo saluto ad Angelo Rizzi, il 17enne studente del Manzoni morto all’improvviso

Lo ricorderanno con la musica che tanto amava, nel giardino della sua casa di Angera. L’ultimo saluto ad Angelo Rizzi, 17 anni, studente del liceo musicale di Varese deceduto la scorsa domenica all’improvviso si terrà domenica 21 maggio ad Angera, alle ore 11, in via ai Prati 7 nella frazione di Barzola.

La mamma, Gabriella Roggero, burattinaia e artista nota in provincia ma non solo, e il papà Giorgio, musicista e cantante a sua volta volto noto nel Varesotto, hanno mandato agli amici e ai conoscenti del figlio un messaggio per dare le indicazioni per l’ultimo saluto ad Angelo: suoneranno i suoi compagni di classe (frequentava il terzo anno del liceo musicale Manzoni di Varese) e i suoi amici, insieme a chi vorrà portare uno strumento. Ci sarà anche il cibo preferito del 17enne, nei momenti di festa famigliare: la “baniza”, piatto bulgaro tramandato dalla sua bisnonna materna.

Una cerimonia laica, dedicata a chi voleva bene ad Angelo, per ricordarlo insieme in una cerimonia condivisa e amichevole.