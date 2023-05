Addio allo chef Nicolò Macaluso, lutto a Fagnano Olona e nel Canavese

Il mondo della gastronomia è in lutto per la scomparsa improvvisa dello chef Nicolò Macaluso, deceduto a soli 42 anni a causa di un malore fulminante. La tragica notizia è giunta martedì 16 maggio, mentre Macaluso si trovava in Sardegna per lavoro, lasciando la comunità gastronomica e i suoi cari in uno stato di profondo shock e tristezza.

Nato nel Palermitano nel 1980, Macaluso ha iniziato la sua carriera culinaria in Canavese, dove si è fatto conoscere e apprezzare come cuoco del ristorante Monnalisa a Ozegna e successivamente del Bora Bora di Valperga. Negli ultimi anni, aveva trasferito la sua residenza nel Varesotto, a Fagnano Olona, dove viveva con la sua compagna e il loro figlio 13enne.

I funerali a Fagnano Olona

La notizia della sua scomparsa ha scosso la comunità del Canavese, dove Macaluso era molto amato, e a Fagnano Olona. In queste ore, sono in molti a ricordarlo con messaggi di vicinanza alla famiglia, esprimendo il loro dolore per la perdita di un talento culinario così brillante e una persona così amata. La cerimonia funebre è prevista oggi, giovedì 18 maggio alle 15 a Fagnano Olona presso la chiesa di Bergoro.