“Affitti alti? Imparate cos’è il sacrificio” la Lega Giovani contro i giovani del Politecnico

Non tutti i giovani la pensano come chi “ha messo le tende al Politecnico” per protestare contro il caro affitti e la situazione sempre più precaria degli universitari italiani. Anzi, in certi casi hanno parole di disprezzo per questa protesta. Come i giovani della Lega Giovani di Varese, che sull’argomento si sono espressi con un comunicato che vi riportiamo integralmente:

«Noi giovani padani contiamo tra le nostre fila tanti ragazzi che studiano, che lavorano o che fanno entrambe le cose. Siamo persone che compiono sacrifici dal mattino alla sera, che costruiscono il proprio futuro e che contribuiscono al futuro della nostra città tramite l’impegno politico. Conciliare tutto non è facile: una sera rinunci ad un aperitivo per andare alla riunione settimanale, un pomeriggio rinunci alla partita a calcio per incontrare sapienti e crescere nella conoscenza della macchina comunale/regionale/statale. In una parola: Sacrifici.

Per noi è naturale ridere di fronte a ragazzi viziati che non capiscono la logica del sacrificio.

Proviamo un misto di ilarità e pena nel leggere le supercazzole di chi pretende un fantomatico “diritto alla socialità”, o di chi pensa che gli sia dovuta una casa in centro per due lire.

Alla fine parliamo di pochi, insignificanti elementi che mettono i propri bisogni e interessi prima di quelli di chiunque altro. Un piccolo assaggio del Wokeismo d’importazione, da mettere sullo stesso livello del delirio di Ultima de-Generazione.

Una assoluta minoranza se rapportata a tutti i giovani che studiano, lavorano o che fanno entrambe le cose».