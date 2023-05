Ai Mulini di Gurone l’incontro per ricordare Alberto Minazzi

Non un funerale classico ma un momento di ricordo in uno dei luoghi che tanto ha amato, per cui tanto si è battuto e che ha contribuito a costruire: questa è stata la scelta della famiglia, in particolare della figlia Valentina, presidente di Legambiente Varese, per ricordare Alberto Minazzi, l’anima dell’ambientalismo varesino scomparsa recentemente.

Anticipando con un «Grazie a tutti per l’ondata di affetto e per tutti i messaggi che ho letto e anche per quelli che l’algoritmo non mi ha segnalato» sulla sua pagina facebook, Valentina da l’appuntamento per tutti coloro che vogliono «ricordare “il Minazzi”» a Casamatta ai Mulini di Gurone sabato 6 Maggio, a partire dalle 15.