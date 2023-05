Al cardiochirurgo dell’ospedale di Varese Matteo Matteucci il premio Young Investigator Award

È andato a un medico dell’Asst Sette Laghi il premio, ‘Young Investigator Award 2023’ della Società europea ‘EuroELSO’, a Lisbona lo scorso fine settimana.

Il riconoscimento conseguito da Matteo Matteucci, dirigente medico della S.C. Cardiochirurgica dell’Ospedale di Varese e dottorando di ricerca presso l’università Insubria premiato per il miglior lavoro sperimentale condotto da un giovane ricercatore nel campo dei supporti meccanici di circolo.

Il commento della Consigliera regionale della Lega, Silvia Scurati: «E’ importante che i giovani possano restare a studiare e soprattutto a lavorare nella nostra Regione, migliorando sempre più l’eccellenza sanitaria lombarda. I nostri studenti così come le nostre università non sono seconde a nessun altro sistema: pertanto occorre che anche a livello statale ci sia un decisivo supporto nel sostenere la fase di specializzazione degli studenti e nel contempo ad investire per fare rientrare i talenti nel nostro Paese, – conclude Scurati – evitando altresì che il “numero chiuso” a medicina spinga i giovani a studiare all’estero».