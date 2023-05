Al castello di Jerago in scena lo spettacolo teatrale sui benefattori Aldo e Cele Daccò

Con il contributo della Fondazione Aldo e Cele Daccò di Lugano e del Comune di Jerago con Orago, Teatro Blu di Silvia Priori ha realizzato uno spettacolo teatrale dedicato alla vita e alle opere dei coniugi Aldo e Cele Daccò, che andrà in scena per la prima volta questa sera, venerdì 26 maggio, al Castello di Jerago alle ore 21.

“Oltre l’orizzonte” di e con Silvia Priori e Roberto Gerbolés è uno spettacolo multidisciplinare nato per celebrare la straordinaria vita dei coniugi Daccò, filantropi illuminati dediti alla promozione del valore dell’eccellenza. Uno spettacolo poetico che ritrae le tappe fondamentali della vita di Aldo e Cele Daccò, due straordinarie personalità che attraverso la loro capacità di pensare in grande hanno contribuito a realizzare grandi opere per l’umanità. Nella distrazione e superficialità della società contemporanea, i Daccò hanno voluto esaltare il valore dell’eccellenza, il merito, l’impegno capace di creare grandi imprese, il senso della collettività e del pensiero innovativo, lo spronare i giovani a guardare oltre, il mecenatismo, il desiderio di migliorare la qualità di vita della propria comunità, la volontà di mettere in luce il virtuosismo, il pensiero alto, soprattutto nei giovani.

La Fondazione Aldo e Cele Daccò per il Progresso, nonché la sig.ra Celestina Daccò personalmente hanno contribuito in modo considerevole allo sviluppo anche del Comune di Jerago con Orago donando, tra l’altro, le somme necessarie per la realizzazione e riqualificazione di infrastrutture importanti come la “Palestra in Acqua Cele Daccò”, il centro medico polifunzionale “Aldo e Cele Daccò”, la Sala Civica Comunale, il marciapiede lungo la via Milano, ma anche sostenuto direttamente la scuola materna di Orago, la CRI di Gallarate e finanziato annualmente borse di studio per gli studenti universitari di Jerago con Orago.

Dopo la prima assoluta de 26 maggio 2023, sono inoltre già previste due repliche: una per gli studenti delle Scuole secondarie dell’Istituto Comprensivo E. Fermi di Cavaria il 10 ottobre 2023 presso l’Auditorium di Jerago e una seconda il 12 ottobre 2023 presso il Teatro Foce di Lugano.

«L’idea di mettere in scena la vita e le opere dei coniugi Daccò – dice ssessore alla Cultura Maria Giovanna Buzzetti – ha iniziato a prendere forma in occasione della progettazione della Rassegna culturale “Prospettiva Donna”», una manifestazione dedicata alle donne, alla loro peculiarità e forze, che partiva proprio da una conferenza dedicata alla vita dei coniugi Daccò in occasione del 100° compleanno della signora Cele. «La straordinaria vita dei coniugi Daccò, romantica e avventurosa al tempo stesso, poteva prestarsi ad una rappresentazione teatrale che ne cogliesse gli aspetti più essenziali e che fosse così strumento per ricordare due figure importantissime del nostro tempo e per il nostro Paese» prosegue l’assessore Buzzetti.

Purtroppo il 3 agosto 2021 la signora Daccò moriva all’età di 102 anni. «In quell’occasione» dichiara il sindaco Emilio Aliverti «mi sono impegnato ad assicurare che la sua storia, il suo impegno, la sua passione per la vita potessero rimanere saldi nella memoria della sua gente». Da quell’impegno e da quelle idee è nata la collaborazione con Silvia Priori e lo spettacolo che andrà in scena venerdì prossimo. «Produrre e promuovere uno spettacolo che racconta la vita e l’amore dei coniugi Dacco ci è sembrata la modalità più adatta per questo obiettivo», conclude il Sindaco .

Un ringraziamento speciale va alla Fondazione Aldo e Cele Daccò che ha consentito di realizzare questo ambizioso progetto, a Silvia Priori e Roberto Gerbolés che hanno accolto con entusiasmo le nostre idee e hanno studiato minuziosamente ma con la delicatezza che li contraddistingue la vita dei coniugi Daccò per restituire un’immagine quanto più fedele e, come sempre, alla Marchesa Paveri Bruni che generosamente mette a disposizione dell’amministrazione la splendida corniche del Castello di Jerago. Teatro Blu è un Associazione Culturale con sede a Cadegliano (VA), riconosciuta anche dal Ministero dello Spettacolo e del MIUR che ha tra le proprie finalità quella di produrre e circuitare spettacoli teatrali in Italia e all’estero e di organizzare Rassegne e Festival internazionali, tra i quali grande rilievo ha la manifestazione internazionale Terra e Laghi, cui il Comune di Jerago con Orago aderisce tutti gli anni con uno o due spettacoli. Per informazioni e prenotazioni: Biblioteca Comunale: 0331.217210 – biblioteca@comune.jeragoconorago.va.it www.comune.jeragoconorago.va.it