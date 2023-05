Al castello Visconti di Somma arriva la visita guidata “immersiva” con Karakorum

Una prima volta assoluta per uno dei monumenti più conosciuti e ammirati in Provincia di Varese. Al Castello Visconti di San Vito di Somma Lombardo domenica 14 maggio arriva “La Bissa”, esperienza immersiva di visita audioguidata con la performer Susanna Miotto, una produzione di Chiara Boscaro per Karakorum Teatro.

Tre turni di visita alle 10.30, alle 15 e alle 16.30 con prenotazione obbligatoria al Castello Visconti di San Vito in gruppi di 25-30 persone – prenotazioni al 0331256337 / 3667507462 oppure alla mail: castellovisconti@libero.it.

“La bissa” è un percorso immersivo audioguidato ideato da Karakorum Teatro per il Castello Visconti di San Vito di Somma Lombardo. Ai partecipanti saranno consegnate le cuffie e il percorso sarà guidato da una voce misteriosa ed eccentrica, che chiederà agli spettatori di interagire tra loro e con lo spazio.

Karakorum Teatro è un collettivo artistico di base a Varese, a Spazio Yak, ma che opera a livello nazionale nell’ambito della progettazione culturale e della produzione artistica. Le performance immersive prodotte da Karakorum sono state ospitate da Teatro Regio di Parma, Festival Invisible Cities di Gorizia, FringeMi Festival di Milano.

La Bissa

di Chiara Boscaro

con Susanna Miotto

prod. Karakorum Teatro

Prima Assoluta

Ritrovo nel cortile del Castello

