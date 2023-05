Al Centro Didattico di Tradate il Festival della Divulgazione Scientifica

AstroNatural Project – Il primo Festival della Divulgazione Scientifica

Venerdì 2 giugno h 21.00

“Il tempo di Nolan”

La fisica del tempo spiegata grazie a film incomprensibili.

LUCA PERRI

Sabato 3 giugno h 21.00

“Quanti gatti servono per riempire l’Universo?”

Le curiosità astronomiche più insolite con un focus su strategiae importanza della divulgazione scientifica.

ADRIAN FARTADE e CLAUDIO GIANNETTI (Docente UNICATT)

Domenica 4 giugno

“Dialogo sui cambiamenti climatici tra errori e fake news.”

La comunicazione dei cambiamenti climatici tra sensazionalismi e informazioni errate.

SERENA GIACOMIN e LUIGI BIGNAMI



c/o Centro Didattico Scientifico – EcoPlanetario di via ai Ronchi 75 – Tradate (VA).

Iniziativa realizzata con il sostegno di Fondazione Cariplo e Consiglio Regionale della Lombardia e la collaborazione di Comune di Tradate e Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate.

Come faccio a partecipare?

– riserva il tuo un posto tramite il sistema di prenotazione online (Biglietteria) accessibile da www.centrodidatticoscientifico.it (iscrizioni disponibili dal 1 maggio);

– RICORDA, la prenotazione di un posto per il viaggio nell’EcoPlanetario comprende in automatico l’accesso alla serata; in questo caso NON E’ NECESSARIO EFFETTUARE LA PRENOTAZIONE per l’accesso alla serata (NON SERVONO DUE PRENOTAZIONI!).

Come godersi la serata?

– saranno segnalati comodi parcheggi che garantiranno un inizio di serata senza stress. Un bus navetta effettuerà viaggi in andata e ritorno per tutta la durata della manifestazione.

– i cancelli aprono alle 19. Potete raggiungerci con un cestino da picnic per godervi la natura e l’aria aperta oppure intrattenervi con un fantastico viaggio nell’EcoPlanetario prima dell’incontro con gli ospiti. Non dimenticate un telo per sedervi nel prato (dove sarà effettuata la conferenza), non sono disponibili sedie;

– nelle serate di venerdì e sabato è disponibile un punto ristoro a cura del Gruppo Alpini, potete quindi lasciare a casa cestino e bevande e gustare una cena direttamente in loco;

– godetevi la serata e preparatevi ad assaporare il “dolce”: dopo la conferenza saranno condotte osservazioni astronomiche con i telescopi del Centro Didattico Scientifico (cielo permettendo) e saranno disponibili ulteriori viaggi nell’EcoPlanetario.

E se piove?

Grazie alla collaborazione siglata con il Comune di Tradate, in caso di maltempo, la serata si sposta al Cinema Teatro Paolo Grassi (via Via Giacomo Bianchi 1 – Tradate); i viaggi nell’EcoPlanetario sono comunque confermati e sarà lasciato il tempo, a chi ha prenotato anche questa attività, per spostarsi presso il Cinema entro l’inizio della serata o verso il Centro Didattico al termine della stessa.