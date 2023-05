Al Circolo di Sant’Ambrogio il Karaoke di Ariele Frizzante e Elton Novara

La bella stagione del Circolo di Sant’Ambrogio continua e lo fa con una serata speciale: il Karaoke di Ariele Frizzante con Elton Novara. Appuntamento per sabato 27 maggio, dalle 22 per un appuntamento in cui cantare a squarciagola. Quello in scena non sarà il solito karaoke ma una serata dove divertirsi, cantare, ballare le hit del passato e del presente.

Un’esperienza innovativa, divertente e coinvolgente per grandi e piccoli.

Ariele Frizzante, personaggio della nightlife lombarda, speaker radiofonico (Radio Lupo Solitario, Radio Popolare, Podcast Sole 24ore, etc…), cantante della punk/rock band PAY; non mancheranno in tutto ciò le incursioni chitarristiche di Elton Novara, cantautore milanese prodotto da Cesareo di Elio e Le Storie Tese.

Dalle 22.00, ingresso libero.

INFO E PRENOTAZIONI: +39 0332 223317