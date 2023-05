Al Circolo Gagarin di Busto Arsizio torna il “Lingua Comune Festival”

Lingua Comune è un piccolo festival al Circolo Gagarin di Busto Arsizio (VA), pensato come una festa di tre giorni in chiusura della programmazione stagionale del Circolo. Questa seconda edizione avrà luogo dal 12 al 14 maggio.

Trasformato nelle sonorità, rimane luogo e momento di condivisione, festa, dibattito e cultura in tutte le sue forme. Lingua Comune fa proprie e riattualizza nelle forme musicali contemporanee le parole del jazzista e filosofo Sun Ra che dice “Music is a language, you see, a universal language”: la musica è un linguaggio per tutti, che non va spiegato, ma che al contrario serve a spiegare e a spiegarsi. Come ogni linguaggio è quindi uno strumento d’unione, un collante sociale, e la declinazione elettronica/tribale della line-up dell’edizione odierna incarna appieno questa convinzione.

Accanto alla musica ci sono una serie di eventi-off che spaziano dalla mostra sulla salute con opere di alcun* ragazz* del Liceo Candiani e, passando da un allenamento di pugilato popolare e un laboratorio di mindfulness, si arriva ad un talk sulla traduzione (argomento in linea con la Lingua Comune che dà nome al Festival) e ad un panel organizzato da Planet Busto, il nostro collettivo ambientalista, insieme alla rete locale “Il Domani che Vorrei” e alla preziosa esperienza milanese di “Sai che puoi?”. In più domenica torna Mucchietti, il mercatino dell’usato del Circolo, per la prima volta in cortile. Eccezionalmente non sarà necessaria la tessera ARCI per accedere al Festival. Prevendite di venerdì e sabato disponibili su DICE

PROGRAMMA DETTAGLIATO



VENERDÌ 12 MAGGIO

Porte aperte dalle 19:30

Dalle 20:00 – Hubble è il contenitore d’arte del Circolo. Per l’intera tre giorni del festival, la saletta diventerà casa delle opere di alcun* ragazz* del Liceo Artistico Candiani coinvolti nel progetto Rigeneration, finanziato da Regione Lombardia nell’ambito del #bandoterzosettore 2022. Il gruppo ha lavorato ad un’esposizione collettiva sul tema della salute, declinata nelle sue più svariate forme e con un approccio multimediale. Concerti dalle 22:00 – Ingresso alla porta 5€, prevendite su DICE

Polimnia – DJ-set

Musicista polimorfa, Bea Zanin è violoncellista e producer di musica elettronica, con base a Torino. Comincia il suo percorso con lo studio classico del violoncello, approdando successivamente all’esplorazione della scena indie, per poi dedicarsi alla produzione di musica elettronica. Ha pubblicato a nome Polimnia l’EP Me-Mo, nel novembre 2021 per Salgari Records, label indipendente e collettivo di cui è membro. Lavora sul contrasto tra le sonorità nostalgiche della musica europea della prima metà del Novecento e la ritmica downtempo e organic house. Scrive e performa musica per il teatro-danza ed il circo contemporaneo: è compositrice e musicista residente della compagnia blucinQue di Caterina Mochi Sismondi.

Bienoise

Nato nel Verbano-Cusio-Ossola, Alberto ci vive ancora. Le sue produzioni si collocano tra contemplazione e clubbing, con un profondo fetiscismo per l’unione e il superamento dei limiti di strumenti, estetica, dispositivi narrativi. Non ama definirsi un dj. Nel 2014, dopo la laurea in Studi sui Media presso la Cattolica di Milano e il master in composizione musicale per il cinema presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, ha completato la sua laurea in Musica Elettronica e Tecnologie del Suono presso il Conservatorio di Como. Oggi insegna performance di live electronics e sintesi presso l’IED Milano. Nel 2014 è stato a Tokyo con la Red Bull Music Academy. Ha collaborato come co-direttore artistico alla prima edizione del festival NeXTones e come assistente manager culturale al Club TO Club 2015. Come Bienoise, ha eseguito i suoi spettacoli dal vivo in festival come il Club TO Club, RedBull, RoBOt, Spring Attitude, NeXTones, Musical Zoo e molti altri.

SABATO 13 MAGGIO

11:00-12:30 – Allenamento di pugilato popolare

La seconda giornata di Lingua Comune si aprirà con un allenamento di pugilato gratuito e aperto a tutt*. Il pugilato popolare è uno dei corsi storici del Circolo: in questa occasione ci affiancheremo ad altre palestre popolari delle zona (“Volpe Rossa” del Black Inside di Lonate Ceppino, “Angolo Rosso” di Fino Mornasco e “Dal Pozzo” di Saronno), per un allenamento collettivo. Per iscriversi mandare una mail a corsi@circologagarin.it

Porte aperte dalle 18:00

dalle 19:00 – Mother Tongue(s): traduzione, politica e inclusività Quando si traduce, la scelta delle parole (così come il loro uso) può aprire la strada verso l’inclusività, l’intersezionalità e il dialogo tra le culture, nello stesso modo in cui può soffocarle: tradurre è un atto profondamente politico. Le forme del linguaggio ci offrono possibilità infinite, soprattutto se si tratta di culture che la prospettiva occidentale ha ignorato per secoli: Nigeria, Cina, Zimbabwe. E gli orizzonti si espandono ancora di più quando ci tuffiamo nella fantascienza, nelle realtà alternative e nel new weird. Nella seconda giornata di Lingua Comune, parliamo del valore politico della traduzione da lingue lontane dallo sguardo eurocentrico. Lo facciamo insieme a due traduttrici che hanno contribuito a portare in Italia testi necessari, importanti e nuovi: Alessandra Pezza e Chiara Reali. Concerti dalle 22 – Ingresso alla porta 10€, prevendite su DICE

Addict Ameba

Addict Ameba è un collettivo musicale con base a Milano, nel quartiere Casoretto. Saranno sul palco del Miami Fest 2023. La band di dieci elementi nasce allo storico studio Il Guscio, dove è stato registrato il primo disco, Panamor, uscito a luglio 2020 per Black Sweat Records. L’esordio – che mescola afro, ethio jazz, psych rock e musica latina – è stato apprezzato e salutato con curiosità dalla critica (Musical Box Rai Radio 2 e Battiti Rai Radio 3, BBC Radio 6, Internazionale, Rumore…). Attualmente stanno lavorando al secondo disco, in uscita nel 2023. Si descrivono così: “Siamo balene che captano suoni dalle radio e dalle bande sulle crociere, per poi mixarli e cantarli a modo nostro. Puntiamo a una Pangea sonora. Mediterranei, combiniamo la musica west africana con quella centro e sudamericana. L’ensemble si colloca quindi nel mezzo dell’Oceano Atlantico e avvicina questi mondi, opponendosi, di fatto, alla deriva dei continenti”.

Go Dugong – DJ-set

Go Dugong è il produttore, DJ, musicista e viaggiatore cosmico italiano Giulio Fonseca. Amante dei suoni globali, le sue produzioni sono un intricato patchwork di ritmi, lingue, strumenti, registrazioni sul campo e campionamenti provenienti da tutto il mondo, tessuti con la passione di un collezionista e la meticolosità di un artigiano. Il risultato è animato da un’energia globale in costante evoluzione. Riconosciuto come figura di spicco nel panorama contemporaneo della ricerca elettronica, il suo nuovo album “Meridies”, pubblicato nel novembre 2021 tramite Hyperjazz Records/La Tempesta Dischi, è il risultato di un’indagine sulla musica tradizionale pugliese, ispirata dalla sua città natale, Taranto, e dal fenomeno della Tarantella. Viene al Circolo portando il suo energico djset.

DOMENICA 14 MAGGIO

10:00-13:00 – Laboratorio Æquilbrium

Æquilibrium torna durante Lingua Comune: ci si concentrerà sulla respirazione e sulla propriocezione per poter promuovere un senso di benessere, scaricare le tensioni, percepire un senso di forza e autoefficacia. Vuole essere uno spazio per sperimentare la quiete e il potere dell’immaginazione.

Sarà condotto dalla psicologa Tatiana Baroni: partecipazione a sottoscrizione 20€, per info ed iscrizioni corsi@circologagarin.it. Porte aperte dalle 16:30 – Ingresso gratuito

dalle 16:30 – Mucchetti

Mucchietti è il mercatino dell’usato di Circolo Gagarin. Dal pomeriggio animerà il cortile con vestiti, stampe, manufatti artistici e quant’altro. Dal pomeriggio fino a sera.

dalle 18:45 – Planet Busto: mobilità sostenibile e cittadinanza attiva

Può una città essere aperta, accogliente e plurale? Ridisegnare la nostra

Busto Arsizio non è solo possibile, ma necessario, in uno scenario di sempre più profonda crisi ambientale, idrica e sociale: dobbiamo mettere in atto un ripensamento profondo dello spazio pubblico, che riduca le aree della strada dedicate alle auto e crei spazi più vivibili per le persone e mezzi di mobilità alternativa. Ma come reclamare questi spazi? Come influenzare la politica locale e riscrivere le regole secondo le necessità delle persone? All’interno di Lingua Comune e su iniziativa del collettivo Planet Busto di Circolo Gagarin, ospiteremo alcuni esponenti della campagna Sai che puoi?, da tempo attiva su questi temi sul territorio di Milano, e della rete Il Domani che Vorrei, attiva sul territorio di Busto Arsizio e dintorni. Discuteremo con loro di cittadinanza attiva, mobilità sostenibile, piccole iniziative diffuse e tanto

altro.

Ospitə campagna “Sai che puoi?”: Gianluca Ruggieri, Michela Cella,

Jacopo Gandin, Tommaso Goisis

Ospitə rete “Il Domani che Vorrei”: Giovanni Mandelli, Claudia Mazzola,

Marta Zilioli, Chiara Martelli

Concerti dalle 20:30 – Ingresso gratuito

Dagger Moth

Avviato nell’estate del 2012, Dagger Moth è il progetto solitario di Sara Ardizzoni, trasversale chitarrista (per scelta) e cantante (per caso). Una specie di one-woman-band, con chitarra elettrica, voce ed elettronica, che miscela loop, noise e melodia in bilico fra caos e struttura. In questi anni ha sperimentato palchi più o meno usuali, sparsi un po’ dovunque: club, festival, piccoli bar, teatri, musei, giardini, houseconcert, anche come opening act per, tra gli altri, Marc Ribot, Shannon Wright, Mike Watt, Peter Hook, Marlene Kuntz, Hugo Race e Perturbazione. Oltre al solo-set Sara è attualmente chitarrista con i Massimo Volume e con Cesare Basile e Caminanti. A giugno suonerà al Primavera Sound di Barcellona. I suoi tre dischi “Dagger Moth” (2013), “Silk around the marrow” (2016, inserito nella top-album list di GUITAR PLAYER: “60 Noteworthy Guitar Albums of the past 50 years _history of noteworthy guitar albums, 1967-2017”) e “THE SUN IS A VIOLENT PLACE” (2022) vantano collaborazioni di Victor Van Vugt (già collaboratore in studio tra gli altri di Nick

Cave, PJ Harvey e Beth Orton) Giorgio Canali, Joe Lally (Fugazi), Alfonso Santimone e Luca Bottigliero.

K^b°b° Orchestra

K^b°b° è un progetto che si definisce fin da subito in una forma che predilige l’orizzontalità, quella del collettivo, in cerca di confronto e indagine sui concetti di comunità, identità e libertà. Frutto di un gruppo eterogeneo di esperienze e bisogni, ciò che ne risulta è la continua ridiscussione dei contenuti espressivi veicolati dal gruppo in una costante ricerca artigianale e simbolica. L’obiettivo principale dell’Orchestra è quello di avvicinare le persone tra loro e ai fenomeni storico-sociali che ci avvolgono – soprattutto quelli apparentemente più lontani – attraverso l’astrazione in musica, in danza e in molte altre forme. Portano nel cortile del Circolo lo spettacolo “Era We.Tiko”, un rituale crossmediale in cinque atti, che unisce elementi estemporanei – come musica e danza – a suggestioni rubate a epoche e culture lontane.

Per il fest verranno utilizzati sia gli spazi interni che esterni del Circolo. Tutti i concerti avverranno indoor (salvo diversamente indicato), il resto degli eventi sarà in cortile. In caso di maltempo, tutti i concerti si svolgeranno regolarmente al chiuso.

