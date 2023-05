Al Kapannone di Angera appuntamento con Anna Bernardini, Marco Balzano e Stefano Zuffi

Al via il ciclo di appuntamenti dal titolo “Incontri al lago” nello spazio di Via Verdi. Il primo appuntamento è per sabato 3 giugno, alle 17 con la direttrice del Museo di Villa e Collezione Panza

Arriva la bella stagione e con lei turisti da ogni dove ad affollare le sponde del lago Maggiore, che offre a tutti, villeggianti e abitanti, attività ricreative, luoghi di cultura e riparo dalla calura estiva. Un territorio variegato e ricco di spunti a cui il Kapannone dei Libri di Angera dedica il ciclo di appuntamenti Incontri al lago.

Sei conversazioni per divagare in libertà tra arte, letteratura e paesaggio insieme a ospiti speciali, esperti e appassionati che conoscono e frequentano il territorio, lo studiano e lo raccontano. Potremo immergerci nell’arte che ha trovato casa sulle sue rive, esploreremo la letteratura che ruota attorno al lago e ancora il suo verde paesaggio tra libri e pedalate in biciletta. Iniziamo con tre incontri nel mese di giugno in compagnia di Anna Bernardini, direttrice del Museo di Villa e Collezione Panza, lo scrittore premio Campiello Marco Balzano e lo storico dell’arte Stefano Zuffi, a cui si aggiungeranno altri ospiti nel corso dell’estate.

Sabato 3 giugno, ore 17

Anna Bernardini – Fare cultura tra Varese e New York

Uno dei fiori all’occhiello del territorio è senza dubbio il Museo di Villa e Collezione Panza, bene del Fondo Ambiente Italiano e celebre in tutto il mondo grazie alle centinaia di opere d’arte qui raccolte dal mecenate Giuseppe Panza di Biumo. Per il primo incontro al lago ripercorriamo la storia passata e presente di questo prezioso luogo di cultura, ben radicato nel territorio ma altrettanto aperto verso orizzonti lontani, in un percorso di interscambio artistico e culturale che ha portato le sue opere anche oltreoceano, in particolare negli Stati Uniti. Ne parliamo insieme alla direttrice del Museo, Anna Bernardini, che ci racconterà anche della sua passata esperienza alla guida dei Musei Civici di Varese.

Sabato 10 giugno, ore 17

Stefano Zuffi – Nelle terre dei Borromeo

Con fiorenti attività bancarie in Italia e all’estero fin dal Medioevo, vasti possedimenti e privilegi accumulati sotto la dominazione spagnola, i Borromeo si affermarono nel Cinquecento come una delle casate più influenti del ducato di Milano. Ma furono soprattutto la raffinata cultura e il gusto del bello a convincere la famiglia ad imbarcarsi nell’ambizioso progetto di trasformare un’isola brulla in mezzo al lago Maggiore in uno spettacolare complesso residenziale. Dall’elegante Palazzo di Isola Bella con il suo fiabesco giardino all’imponente Rocca di Angera, percorriamo, con la guida dello storico dell’arte Stefano Zuffi, uno dei pochi che sa raccontare la storia dell’arte senza annoiare, un itinerario narrativo-artistico nel territorio Borromeo.

Sabato 17 giugno, ore 17

Marco Balzano – Il mio ultimo libro, Café Royal

Un appuntamento con lo scrittore premio Campiello Marco Balzano, che da tempo ha eletto Angera e dintorni a luogo del suo buen retiro. Ormai di casa tra le sponde del lago, presenta al pubblico del Kapannone la raccolta di racconti Café Royal, tra le ultime e più attese novità editoriali. Il Café Royal è il palcoscenico dove si intrecciano le vite dei personaggi: li osserviamo da vicino, ci immedesimiamo e a volte facciamo persino il tifo, fino a quando la serranda del bar cala lentamente come un sipario sulla via, sulle incertezze e le felicità.

Da sabato 24 giugno seguiranno altri appuntamenti che vi racconteremo nelle prossime settimane.

Kapannone dei Libri

Giugno – Luglio 2023

Ingresso gratuito senza prenotazione

Via G. Verdi 35, 21021 Angera (VA)

mostre@lakasadeilibri.it – 02.66989018