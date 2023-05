Al liceo “Sereni” di Laveno Mombello si studia Ecologia Fluviale

Nella giornata di venerdì 5 maggio si è svolta la prima lezione pratica di avvicinamento all’ecologia fluviale dedicata agli alunni del primo anno del Liceo “Sereni” di Laveno Mombello.

L’uscita di campo è stata preceduta da una lezione teorica in merito alla valutazione dello stato del torrente Boesio seguendo il protocollo R.C.E.I.- 2 (Riparian Channel Environmental Inventory), che misura il livello di alterazione di un corso idrico causato delle attività umane.

La lezione teorica e l’esperienza di campo sono state ideate e seguite da personale dello Studio Idrobiologico Lombardo del dottor Fabrizio Merati che collabora a titolo pro-bono alle iniziative promosse dal Comitato Bandiera Blu per Cerro in collaborazione con il liceo lavenese e si si inserisce in un più ampio progetto pluriennale di monitoraggio e recupero ambientale del Torrente Boesio denominato “Adottiamo il Torrente Boesio”.

I risultati delle analisi di campo saranno resi al più presto disponibili.