Al Museo del Tessile di Busto Arsizio la mostra “RicAmish”

Sabato 13 maggio alle ore 17.00 nella Sala del Ricamo del Museo del Tessile e della Tradizione Industriale di Busto Arsizio si inaugura “ricAmish” la mostra tematica a cura della Delegazione bustese del Punto Croce.

L’affascinante mondo delle comunità Amish rivive nella mostra di ricami a punto croce interamente dedicata agli usi e costumi di questa popolazione il cui stile di vita, a stretto contatto con la natura, sembra essersi fermato nel tempo.

Gli Amish sono una comunità religiosa di origine protestante nata in Svizzera nel Cinquecento e stabilitasi successivamente, a partire dal Settecento, negli Stati Uniti. Gli Amish vivono in aree rurali, lontani dalla città e dal resto della società; rifiutano qualsiasi tipo di progresso in favore di una vita semplice e campestre. La mostra propone un vero e proprio viaggio nel tessuto sociale delle comunità, portandoci a conoscenza dei valori di un mondo e di un modo di vivere che non cessano di destare curiosità.

RicAmish ospiterà il progetto “Fai tutto con amore” di Roberta De Marchi, designer ed insegnante di cucito creativo. Nell’ ambito della rassegna verranno messi in vendita dei quilts realizzati da volontarie che hanno donato il loro tempo e il loro lavoro per assemblare e quiltare splendide coperte trapuntate in puro stile Amish.

Il ricavato della vendita sarà interamente devoluto a Cooperativa “Davide” onlus, Centro per la tutela del Bambino, che si occupa in termini preventivi e trasformativi delle ferite da maltrattamento e abuso all’infanzia.

La mostra è a ingresso libero e sarà visitabile negli orari del Museo.

Orari Museo:

da martedì a giovedì : 14.30-18.00

venerdì: 9.30-13.00; 14.30-18.00

sabato: 14.30-18.30

domenica 14 maggio: 15.00-18.30

domenica 21 maggio: 15.00-18.30