Al Parco Alto Milanese iniziati i lavori per la “Stanza nel bosco”. Ecco come sarà

È iniziata oggi, 24 maggio, al Parco Alto Milanese, nell’area della Baitina, la perimetrazione della zona che nelle prossime settimane sarà interessata dalla posa delle panche in legno della “Stanza nel bosco”. Il nuovo ambiente a cielo aperto sarà realizzato grazie al supporto e alla collaborazione del Rotary Club “Parchi Alto Milanese”.

Il progetto è nato dall’ idea di creare la stanza del bosco, immaginata come una struttura leggera integrata nel contesto ambientale e realizzata con gli stessi materiali di cui è composto il parco (es. legno, fibre vegetali), che crea un contesto spaziale riconoscibile sebbene mutevole in base alle stagioni. La stanza nel bosco è stata pensata dai promotori come «un luogo intimo, protetto, accogliente, famigliare, attrattivo per la cittadinanza, che offra la possibilità gratuita di incontrarsi e condividere. Un luogo da abitare e a cui far ritorno: una specie-speciale di sosta nel bosco, configurata in maniera minimale ed essenziale per accogliere i progetti»