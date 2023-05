Al via a Liverpool l’Eurovision Song Contest 2023: per l’Italia canta Marco Mengoni

E’ tutto pronto per Eurovision Song Contest 2023 che vedrà la sua prima serata stasera, 9 maggio. A ospitare la kermesse è la città inglese di Liverpool, che si è offerta di organizzare l’edizione 2023 nella Liverpool Arena in deroga alla regola normale che vede il paese vincitore dell’edizione precedente come paese ospitante di quella successiva. L’Eurovision song contest 2022, infatti, è stato vinto dalla band Ucraina dei Kalush, con Stefania, ma è ancora troppo pericoloso organizzare una simile manifestazione in quel Paese. Da qui la deroga per quest’anno, che vede 37 paesi in gara, come da ormai molti anni rappresentanti del continente europeo ma non solo: tra i concorrenti ci sono per esempio Israele e Australia.

Stasera, martedì 9 maggio si terrà la prima delle due semifinali (la seconda è prevista giovedì 11) che decidono chi andrà in finale sabato insieme ai 5 paesi fondatori e al paese vincitore dell’anno scorso, i quali accedono direttamente alla finalissima per regolamento. In Italia la trasmissione sarà condotta da Mara Maionchi e Gabriele Corsi a partire dalle 21 su RAI 2 il martedì e il giovedì, mentre la finalissima di sabato sarà su RAI1 alle 20.30.

L’Italia, che con Spagna, Francia, Germania, Inghilterra fa parte del primo nucleo della gara internazionale, non gareggerà in alcuna semifinale, come non lo farà l’Ucraina, vincitrice della scorsa edizione: l’esibizione completa di Marco Mengoni e della sua “Due Vite” (Brano vincitore di Sanremo 2023, che l’ha portato all’Eurovision) sarà quindi solo sabato 13, anche se un”anteprima” della sua esibizione si potrà vedere in questi giorni. Durante la serata finale, sul palco ci sarà un altro cantante italiano: Mahmood canterà infatti Imagine come ospite.

UN FESTIVAL DOVE SE NE VEDONO DI TUTTI I COLORI (A PARTIRE DAL TURQUOISE CARPET)

L’eurofestival è una manifestazione straordinaria, non solo dal punto di vista canoro, ma anche dal lato del fashion e dei cambiamenti sociali: qui per esempio si è esibita Conchita Wurst, in abito da cenerentola e barba, ma anche i vincitori dell’anno scorso, che hanno ambientato il video della loro canzoni nelle città in guerra. Oltre alla musica, si fanno notare molto spesso le coreografie e i costumi, e molta dell’attesa, per band e cantanti che per molti sono sconosciuti, si riversa spesso su quello. Dal canale Instagram di Rai Eurovision, vi mostriamo un assaggio del “tourquoise carpet” (cosi si chiama il Red Carpet all’Eurovison…) di questi ultimi giorni

LA SCALETTA DELLA PRIMA SEMIFINALE DI EUROVISION, MARTEDì 9

Norvegia: Alessandra – Queen of kings Malta: The Busker – Dance (Our own party) Serbia: Luke Black – Namo mi se spava Lettonia: Sudden Lights – Aijā Portogallo: Mimicat – Ai coração Irlanda: Wild Youth – We are one Croazia: Let 3 – Mama šč! Svizzera: Remo Forrer – Watergun Isreale: Noa Kirel – Unicorn Moldavia: Pasha Parfeni – Soarele şi luna Svezia: Loreen – Tattoo Azerbaijan: TuralTuranX – Tell me more Repubblica Ceca: Vesna – My sister’s crown Olanda: Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning daylight Finlandia: Käärijä – Cha cha cha

LA SCALETTA DELLA SECONDA SEMIFINALE DI EUROVISION, GIOVEDì 11

Danimarca: Reiley – Breaking my heart Armenia: Brunette – Future lover Romania: Theodor Andrei – D.G.T. (Off and on) Estonia: ALIKA – Bridges Belgio: Gustaph – Because of you Cipro: Andrew Lambrou – Break a broken heart Islanda: Diljá – Power Grecia: Victor Vernicos – What they say Polonia: BLANKA – Solo Slovenia: Joker Out – Carpe diem Georgia: Iru – Echo San Marino: Piqued Jacks – Like an animal Austria: Teya & Salena – Who the hell is Edgar? Albania: Albina & Familja Kelmendi – Duje Lituania: Monika Linkyte – Stay Australia: Voyager – Promise

LA SCALETTA DELLA GRAND FINAL DI EUROVISION, SABATO 13

La scaletta della “Grand Final” sarà per la maggior parte definita solo dopo le due semifinali. Per ora si conoscono solamente nomi e brani dei partecipanti di diritto. Eccoli: