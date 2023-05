Al via il progetto NavighiAMo con la Lega Navale alla Schiranna di Varese

Il progetto pilota “NavighiAMO”, messo in campo dalla Lega navale italiana di Varese, mira a favorire l’integrazione sociale dei ragazzi con bisogni educativi speciali puntando in sicurezza, a valorizzare gli effetti positivi della vela da diporto sui ragazzi fragili di una scuola secondaria di primo grado (Scuola media) del comune di Varese.

L’evento si terrà giovedì 18 maggio dalle ore 09:30 alle ore 12:00 presso la sede alaggio dell’associazione barche “Spiaggia dei Fotografi” Schiranna Varese.

Obiettivo del progetto, meteo permettendo, è stimolare le attività cognitive e motorie facendole mutuamente interagire in un ambiente catalizzatore: la barca a vela. L’esperienza ha l’ulteriore scopo di comprendere in prospettiva, quali barriere architettoniche, sociali e logistiche debbano essere abbattute per regolarizzare questo tipo di attività d’interesse sociale.

Approfondimenti:

https://www.leganavale.it/varese/iniziativa/49287/NAVIGHIAMO

Informazioni di contatto:

Lega Navale Italiana Sezione di Varese

Via dei Canottieri, 21 – 21100 Varese

Tel. +39 0332 329900

varese@leganavale.it