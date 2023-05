Al Villaggio Cagnola tra laboratori e arte per il progetto Fenice

Al Villaggio CagnolaAdventure Park alla Rasa di Varese, nella giornata di venerdì 26 maggio si è conclusa una parte del progetto Fenice di Teatro Periferico sostenuto da Fondazione Cariplo. Si sono tenuti quattro laboratori (arte, cinema, teatro, canto) con 100 ragazzi delle scuole secondarie di primo grado di Caravate e Marchirolo, guidati dai formatori Alessandro Torre, Valentina Malcotti, Valentina Maselli, Oskar Boldre e Keramo (cercamiche artistiche).

Gli stessi ragazzi hanno poi compiuto un percorso, durante il quale, tramite cuffie wi-fi, hanno ascoltato la storia del Villaggio Cagnola e visitato il bio-lab del Parco. Un circle-song tutti insieme alla fine della mattina ha concluso le attività. Nel frattempo 60 ragazzi del Liceo Sereni di Luino hanno presentato una lettura con coro parlato, di fronte agli ex cittadini del Villaggio, coadiuvati da 6 attori di Teatro Periferico. E ancora, un gruppo di ragazzi del CFP di Luino ha partecipato a un laboratorio teatrale e assistito allo spettacolo. Il tutto nella cornice meravigliosa del Parco, sotto il monte Legnone.

La rievocazione di un’esperienza educativa democratica e laica come quella dei coniugi Rossi è stata l’occasione per mettere in pratica, attraverso l’avvicinamento alle arti, di un nuovo modo di vivere la scuola. Erano presenti alcuni ex cittadini (i bambini) del Villaggio, coloro che hanno rilasciato le interviste per la scrittura del testo della lettura, e Sonia Rossi, figlia dei Coniugi Rossi, oltre al presidente del parco, Giuseppe Barra.