Alimentazione e atletica leggera, se ne parla al Chiostro di Voltorre

Una alimentazione corretta – nella quantità, nella qualità e nelle modalità di assunzione – è una componente importante, talvolta determinante, nella preparazione alla gara degli sportivi di ogni disciplina. E l’atletica leggera non fa eccezione, anzi.

L’argomento, molto vasto, sarà affrontato con attenzione nel corso di un incontro in programma venerdì 26 maggio al Chiostro di Voltorre (dalle ore 21), grazie all’organizzazione della Varese Atletica e dell’Atletica Gavirate in collaborazione con il comitato provinciale della Fidal.

A condurre la serata intitolata “Come gestire l’alimentazione prima e dopo gara in atletica leggera” sarà la dottoressa Alice Kabore in collaborazione con la dottoressa Serena Martegani, una delle più conosciute specialiste in questo campo. L’incontro è a ingresso libero ma i posti a disposizione sono limitati a 100: per questo è necessario prenotare attraverso una e-mail da inviare a iscrizioni@atleticagavirate.com.