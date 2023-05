Alla biblioteca di Gallarate si sfidano i migliori scacchisti di Lombardia

Tre giorni di partite, per incoronare il migliore scacchista di Lombardia: la biblioteca Majno di Gallarate ospita dal 26 al 28 maggio i campionati regionali assoluti di scacchi.

La scelta di Gallarate è un riconoscimento all’attività della Scacchistica Gallaratese, l’associazione che ha alle spalle cento e passa anni di storia. «La Scacchistica Gallaratese è tra i fondatori della Federazione italiana, ha una storia iniziata nel 1920 senza mai interruzioni» ricorda l’assessore alla cultura e sport Claudia Mazzetti.

Quello del weekend è «il torneo più importante del territorio di Lombardia» sottolinea Paolo Collaro, presidente della Scacchistica Gallaratese. «È un campionato assoluto, senza differenze di età». Sono 104 gli iscritti al campionato, «anche giocatori anche con esperienze internazionali, alcuni giovani. Il più piccolo è un 2014, il più anziano del 1945». Una dozzina sono i “maestri” di più alto livello, tra loro anche Daniele Genocchio, maestro internazionale che è il giocatore che si presenta con il punteggio più alto a questi assoluti.

I principali circoli di Lombardia sono – oltre a Milano – quelli di Bergamo, Mantova, Vimercate, Brescia. «Solitamente il campionato regionale si teneva a Milano, l’assegnazione a Gallarate per quest’anno ci ha fatto particolarmente piacere» continua Collaro. «Non è stata una idea nostra ma del presidente regionale. che si è accorto della crescita della nostra Scacchistica in termini di iscritti (oggi 107), di manifestazioni, di nuove leve (quasi la metà degli iscritti sono under 18). Un anno fa – quando mi fu fatta la proposta – dissi che avrei accettato se avessi trovato una sede “sostenibile”: ringraziamo il Comune per la disponibilità della biblioteca Majno. Facemmo la prova con quel primo torneo “lampo 5 minuti” a novembre scorso e si è dimostrata una sede ideale».

Negli spazi della biblioteca di piazza San Lorenzo i 104 iscritti si sfideranno nell’arco di cinque partite: una al venerdì sera dalle 19.30, poi due al sabato mattina dalle 9.30 e pomeriggio dalle 15) e altre due domenica, con premiazione domenica verso le 18.30-19.

«Verrò sicuramente a vedere qualche partita» aggiunge il sindaco Andrea Cassani. Che, dopo aver ringraziato Collaro per l’attività del circolo (e averlo tempestato di domande, da curioso degli scacchi e giocatore saltuario online), ha espresso l’auspicio che «un giorno Gallarate riuscirà a ospitare un campionato nazionale».

Dalla sua la Scacchistica Gallaratese ha una particolare vivacità, evidente nel numero di iscritti più giovani e anche nel numero di iscritti a questi campionati regionali: una ventina su 104, tra cui Fabian Valvano del 2006, neocampione lombardo Under 18.