Alla Biblioteca di Luino la presentazione del libro “Luisa e Fabio due periferici in con-tatto”

Sabato 27 maggio alle 17:00 alla Biblioteca di Luino ci sarà la presentazione del romanzo “Luisa e Fabio due periferici in con-tatto” Di Laura Valera, Edizioni Tripla E.

Durante l’evento, l’autrice dialogherà con Patrizia Rota, offrendo uno sguardo approfondito sulla storia, il processo creativo e le tematiche affrontate nel romanzo. Sarà un’opportunità unica per conoscere da vicino Laura Valera e per scoprire le sfumature delle relazioni umane che permeano le pagine del suo lavoro letterario.

TRAMA DEL LIBRO

Luisa e Fabio, amici da sempre, hanno scelto entrambi di vivere in piccoli paesi di montagna. Luisa subito dopo il matrimonio con Marco, Fabio dopo anni di lavoro in giro per il mondo come giornalista freelance. Alle soglie dei 50 anni, i due amici restano in contatto soprattutto tramite internet, per scambiarsi opinioni, impressioni, raccontarsi l’una all’altro per vedere più chiaramente in se stessi. Ma è davvero possibile l’amicizia uomo-donna? Si può essere completamente autentici con qualcuno, senza bisogno di innalzare barriere difensive? Laura Valera esplora con profondità e delicatezza il tema dell’amicizia, del radicamento in un luogo come scelta di vita, e i rapporti di coppia, le relazioni che ci fanno stare bene.

BIOGRAFIA AUTRICE

Laura Valera, nasce nel 1972 in provincia di Milano e da vent’anni ha scelto di vivere in Valcuvia (Va) con marito e figli. Laureata in Lettere Moderne, insegna italiano a stranieri, partecipa a gruppi di lettura in biblioteca, è volontaria in un centro d’ascolto e counselor. Ama leggere, scrivere, guardare il cielo e passeggiare in silenzio nei boschi della sua valle. Con Tripla E ha pubblicato quattro romanzi: Due come noi (2020), Ogni inizio è solo un seguito (2021) e, nel 2022, Ciascuno cresce solo se sognato e Luisa e Fabio. Due periferici in con-tatto.

