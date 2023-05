Alla Coop torna l’iniziativa “Dona la spesa” per aiutare chi ha più bisogno

Torna Dona la Spesa, l’iniziativa per riempire il carrello di solidarietà e aiutare chi ha più bisogno. L’appuntamento è per sabato 6 maggio, quando i volontari di oltre 30 associazioni saranno presenti in tutti i punti vendita della rete per raccogliere beni di prima necessità da donare persone e famiglie in difficoltà.

All’ingresso dei negozi verranno distribuiti volantini esplicativi e sacchetti che Soci e clienti potranno riempire con cibi e bevande a lunga conservazione come riso, pasta, farina, zucchero, carne e tonno in scatola, olio, legumi, caffè, tè, latte UHT, biscotti secchi, marmellate e miele; alimenti per l’infanzia come omogeneizzati, crema di riso o latte in polvere; prodotti per l’igiene personale e della casa come shampoo, bagno schiuma, sapone e detersivi. Si tratta di prodotti utili e a lunga scadenza, che possono essere facilmente raccolti e suddivisi per la preparazione di pacchi e spese solidali. I Soci, una volta finita la spesa e riempiti i sacchetti, potranno riconsegnarli ai volontari presenti, che nei giorni successivi si occuperanno di organizzare e distribuire i prodotti tra i centri solidali della regione.

Saranno con noi in questa importante giornata i comitati locali di Croce Rossa Italiana, i volontari degli empori solidali di oltre 20 centri ascolto Caritas del territorio, le associazioni partner del progetto Buon Fine e tantissimi soci volontari. Con un gesto semplice come fare la spesa, e grazie alla partecipazione di tutti, potremo fare la differenza. Riempi anche il tuo carrello di solidarietà! Ti aspettiamo sabato 6 maggio nel tuo punto vendita Coop Lombardia di fiducia.