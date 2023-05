L’opera per ragazzi (dai 6 anni in su) racconta la storia dello swing italiano attraverso gli occhi di una bambina che, insieme ai suoi genitori musicisti, deve affrontare le difficoltà della vita durante la Seconda Guerra Mondiale

Domenica 7 maggio alle 17.30 si terrà alla Galleria Boragno la presentazione del libro “La famiglia canterina” di Anita Camarella, edito da Fingerpicking.net. L’opera per ragazzi (dai 6 anni in su), accompagnata dalle illustrazioni di Marcello Milanese e da un audiolibro con 10 brani musicali originali, racconta la storia dello swing italiano attraverso gli occhi di una bambina che, insieme ai suoi genitori musicisti, deve affrontare le difficoltà della vita durante la Seconda Guerra Mondiale.

La presentazione sarà curata dal dottor Francesco Gaeta.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 340-4233019.