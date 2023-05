Calo delle nascite e inverno demografico: il seminario alla Liuc di Castellanza

L’università Liuc e Ucid (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti) si interrogano sul calo demografico in Italia con un convegno che analizzerà le cause, i problemi e le soluzioni con relatori esperti. L’evento avrà come titolo “Chi abiterà la casa comune?” e si svolgerà il prossimo 20 maggio dalle 9,30 alle 13.

Il rapido declino della popolazione è un fenomeno che sta caratterizzando l’Italia e la cui evidenza ha portato a parlare di “inverno demografico”. Un fenomeno che riguarda anche i nostri territori e che contrasta con i flussi migratori provenienti dalle regioni africane e mediorientali.

Complesse cause culturali, sociologiche ed economiche si intersecano e si sovrappongono generando effetti destabilizzanti già nel medio periodo. Gli aspetti economici sono certamente rilevanti quanto al prevedibile e progressivo incremento della spesa sanitaria e della problematica sostenibilità del sistema previdenziale, mentre minore attenzione è stata riservata all’impatto sulla disponibilità, in prospettiva, di competenze lavorative in grado di sostenere la competitività di un sistema produttivo in rapida evoluzione.

Il problema del disallineamento tra le esigenze delle imprese e la disponibilità di competenze adeguate è la sfida del futuro per il sistema produttivo italiano a cui la politica è chiamata a dare una risposta. Il seminario, promosso da LIUC e UCID (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti) si propone di approfondire il tema alla luce delle evidenze empiriche e delle riflessioni dei rappresentanti delle imprese, in prima linea sul fronte della produttività.

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI

I partecipanti

Federico Visconti, Rettore LIUC

Aldo Fumagalli, presidente regionale UCID

Giovanni Brugnoli, Vice Presidente di Confindustria per il Capitale Umano

Gian Carlo Blangiardo, già Presidente ISTAT

Monsignor Luca Bressan, Vicario episcopale per la cultura, la carità, la missione e l’azione sociale della Diocesi di Milano

Valentina Rotondi, Ricercatrice SUPSI (Lugano) e Ricercatrice Associata presso il Dipartimento di Sociologia e il Nuffield College (Oxford)

Eliana Minelli, Professore Associato di Organizzazione Aziendale LIUC, capoprogetto Skillmatch Insubria

Il programma

10:00 | Le implicazioni etiche, sociali ed economiche del quadro demografico

Apertura dei lavori

Federico Visconti, Rettore LIUC

Gian Luca Galletti, Presidente UCID

Il quadro demografico

Gian Carlo Blangiardo, già Presidente ISTAT

Risvegliare la generatività nell’esperienza del dono

Don Omar Cappelli, Assistente ecclesiastico LIUC

Le conseguenze economiche e sociali nella prospettiva dell’Economia Civile

Valentina Rotondi, Ricercatrice SUPSI (Lugano) e Ricercatrice Associata presso il Dipartimento di Sociologia e il Nuffield College (Oxford)

11:30 | Coffee break

11:45 | L’impresa al centro del problema demografico

Il mismatch delle competenze nell’area insubrica

Eliana Minelli, Professore Associato di Organizzazione Aziendale LIUC, capoprogetto Skillmatch Insubria

Tavola rotonda: Come vedono il problema i giovani imprenditori?

Modera: Federico Visconti, Rettore LIUC

12:45 | Conclusioni: quali risposte dalle istituzioni?