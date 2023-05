Alla piscina comunale di Varese la fisica si studia in acqua con i sub

Una trentina di studenti di seconda del Liceo Ferraris di Varese ha potuto sperimentare una lezione inusuale di una materia che per molti può essere ostica, grazie a una giornata-studio svolta in un laboratorio molto speciale.

Galleria fotografica Il progetto “Fisica in H2O” alla piscina comunale di Varese 4 di 9

Lo scorso 17 maggio, grazie alla collaborazione con i volontari della Federazione Italiana Attività Subacquee di Varese e F.I.A.S e all’ospitalità del centro sportivo comunale che gestisce la piscina di via Copelli a Varese, gli alunni del Liceo scientifico cittadino hanno potuto sperimentare le leggi principali della fluidostatica immergendosi direttamente con bombola, giubbotto ad assetto variabile ed erogatore per raccogliere dati in maniera diretta.

La mattinata in piscina ha rappresentato l’evento principale e conclusivo del progetto “Fisica in H2O”, attivato ormai da diversi anni con successo dal dipartimento di Matematica e Fisica dell’Istituto e diversi sono stati gli esperimenti svolti sotto la superficie dell’acqua.

Il progetto ha offerto agli studenti una lezione- laboratorio in aula curata dalla referente professoressa Deborah Bianchi, un’introduzione teorica di base all’attività subacquea tenuta dal presidente della FIAS Varese Rolando Didoné e una prova di immersione coordinata dallo stesso e dagli istruttori Dario Colitta, Marco Giglioli, Davide Isella, Armando Ronchetti , Pino Manieri Istruttore Fotosub e dallo staff di supporto e assistenza a bordo vasca con Antonella Giovannoni e Piera Angela Santinelli.

«L’interesse dimostrato dai ragazzi fa ben sperare che non sia solo un singolo evento a far crescere l’interesse verso la subacquea – dicono i responsabili della FIAS – Un’idea semplice ma vincente, per rendere gli studenti protagonisti attivi del proprio processo di apprendimento, stimolandoli all’osservazione della realtà e all’applicazione dei modelli teorici studiati, in un contesto insolito e coinvolgente. Un’esperienza che i partecipanti ricorderanno, sia per la pratica sperimentale, sia per la passione con cui gli esperti li hanno introdotti all’immersione subacquea».

Il percorso ha ottenuto un grande successo tra gli studenti e tutte le parti in causa si augurano di ripetere l’esperienza anche in futuro, magari con un incremento dei partecipanti.