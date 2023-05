Alla Sala Nicolini di Varese la mostra “Iconic islands”: le “tableaux vivants” degli studenti dell’Einaudi

Contaminare, sperimentare, creare nuove narrazioni. È l’obiettivo che gli studenti delle classi 3 D e 3 C dell’istituto Einaudi di Varese si sono dati nel realizzare la mostra “Iconic Island”.

Nella sala Nicolini a Biumo Inferiore di Varese ( via Nicolini 2), sono in mostra le “isole” di comunicazione, un arcipelago di opere iconiche, dove l‘arte figurativa dialoga con la cinematografia e con la fotografia contemporanea attraverso la creazione di tableaux vivants: a fungere da modello è l’arte, non la vita reale.

I ragazzi del percorso Servizi Culturali e dello Spettacolo hanno realizzato le opere esposte, vestendo i panni dei personaggi protagonisti delle opere fotografiche. Sotto la guida del Prof Tiziano Tarantini , insegnante progettazione prodotto audio visivo, e con il supporto dei docenti Ricardi e Cavazzoni, hanno individuato il percorso artistico. Un progetto che ha richiesto circa un mese di lavoro e che si può ammirare fino a domenica 14 maggio con apertura della sala dalle 10 alle 19.

Gli stessi ragazzi accolgono e accompagnano nel mare dell’arte, contaminata, spesso ritenuta secondaria, nell’arcipelago delle arti visive. Una storia antica, che si dipana nei secoli abbracciando pratiche lontane tra loro come le sacre rappresentazioni medievali, il cinema di Pasolini e le videoinstallazioni di Bill Viola.