Alla scoperta del Tinella: passeggiata esplorativa con l’associazione Gavirate tra Parco e Lago

La Associazione Gavirate tra Parco e Lago, che ha tra i propri principi fondamentali la valorizzazione del territorio promuove una altra importante iniziativa:

“Scopriamo il nostro territorio”: Una serie di visite alla scoperta del nostro territorio con l’obiettivo di creare momenti di aggregazione, di benessere e culturali.

In alcuni casi anche gli stessi Gaviratesi non conoscono alcune bellezze naturali ed artistiche del nostro territorio, un’occasione per ammirare e godere delle nostre bellezze.

Tre passeggiate per i sentieri di Gavirate, Groppello, Oltrona e Voltorre per scoprirne le bellezze con una guida speciale, l'amico Antonio Lo Scalzo che ha predisposto gli itinerari e illustrerà il

valore ambientale e naturale che visiteremo.

il Tinella: da Voltorre al Ponte del Diavolo

Il Lago : Dal lungo lago di Gavirate alla spiaggetta di Groppello

il Parco da Armino al Parco Morselli passando da Cà di Monti e dal Lazzaretto

La prima si terrà il prossimo 14 maggio 2023

ORE 9,00 ritrovo lungo lago di Gavirate la Folaga Allegra

Percorso: Lungo lago di Gavirate – Groppello percorrendo la pista ciclabile, il ritorno lungo il vecchio sentiero dei pescatori.