La Scuola dell’infanzia di Cadrezzate con Osmate ha inaugurato il progetto “Giochiamo con gusto” per invitare i suoi alunni a scoprire i sapori di frutta e verdura attraverso pranzi, incontri e laboratori. Un’iniziativa per mostrare ai piccoli un modo di mangiare più sano senza rinunciare al gusto e coinvolgendo anche dei genitori.

Galleria fotografica Alla Scuola dell’infanzia di Cadrezzate con Osmate si impara ad amare frutta e verdura 4 di 4

“Giochiamo con gusto” è cominciato all’inizio del 2023. Fin da subito i bambini (affiancati dalle maestre Raffaella, Elisa, Michela e Susanna, con l’aiuto della cuoca Nunzia e della collaboratrice Monica) hanno partecipato a laboratori di educazione alimentare direttamente in cucina. Ma il progetto non si è esaurito qui. Insieme agli adulti, i piccoli hanno anche costruito un orto didattico nel giardino della scuola. Proprio in giardino, mercoledì 3 maggio i bambini hanno gustato diversi tipi di frutta e verdura crudi: specialità spesso difficili da trovare in tavola a casa. Giovedì 4 maggio è invece in programma un pranzo “arcobaleno”, con tanti piatti sempre a base di frutta e verdura.

Il progetto riguarda anche i genitori. Il 20 aprile, infatti, si è svolto un incontro per discutere di alimentazione insieme a due nutrizioniste. Durante la serata mamme e papà hanno poi gustato un menù ispirato ai piatti serviti ai bambini dalla mensa della scuola. In futuro è previsto un nuovo incontro sempre rivolto ai genitori con un esperto di “mindful eating”, per imparare a mangiare con più consapevolezza.

«Realizzare questa iniziativa – raccontano le coordinatrici – è stato impegnativo, ma ci teniamo molto. Quando vediamo bambini che non hanno mai mangiato frutta e verdura apprezzare per la prima volta nuovi piatti, la soddisfazione è tantissima. Insieme al presidente della scuola Simone Butera, ci stiamo preparando ad aprire la sezione primavera (per bambini dai due ai tre anni n.d.r.) all’inizio del prossimo anno scolastico e vogliamo estendere questo progetto anche ai nuovi alunni».