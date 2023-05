All’asta nella chiesa di santa Maria a Brunello i vini “che fanno del bene”

Torna “Il vino per la vita”, l’iniziativa che, attraverso l’incanto di bottiglie pregiate, raccoglie fondi per il Comitato Maria Letizia verga e la lotta alla leucemia

Il progetto Stefano Verri continua. Così come l’iniziativa “Il vino per la vita”, giunta alla tredicesima edizione. Bottiglie d’antiquariato, da collezione e da bere messe all’asta per beneficenza.

L’esposizione sarà domenica 4 giugno dalle ore 12,00 alle ore 16,00, l’ incanto alle ore 16,00 nella Chiesa Santa Maria in Brunello.

Barolo, Nebbiolo, Amarone, Lambrusco, Brunello di Montalcino, Chianti, Merlot, Montepulciano d’Abruzzo, Aglianico, Syrah, Cirò, Marsala, saranno poste all’incanto in piccoli lotti, divisi in due sezioni:

sezione d’antiquariato e da collezione donate da privati. Bottiglie da conservare a ricordo di un evento importante della vita come il proprio anno di nascita, il proprio matrimonio o la nascita di un figlio. Bottiglie preziose da stappare in solitaria meditazione o con gli amici più cari.

Sezione da bere subito o da invecchiare donate da produttori Italiani di: Val D’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Banditori d’incanto sarà come sempre il critico gastronomico Pierre Ley

Il ricavato andrà a favore del Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino.