All’Auser di Busto Arsizio l’incontro sul co-housing, buone pratiche sociali

Appuntamento a mercoledì 24 maggio alle ore 15:30 presso la sede dell’Auser di Busto Arsizio, in via Volta 5

“Il co-housing, una panoramica delle buone pratiche per soluzioni innovative”. È questo il titolo dell’incontro che si terrà mercoledì 24 maggio alle ore 15:30 presso la sede dell’Auser di Busto Arsizio, in via Volta 5.

L’incontro cercherà di capire se il co-housing è una soluzione per persone sole che vivono in case grandi e su come gestire anche da anziani la vita quotidiana nel proprio domicilio o aiutare i giovani che cercano casa.

“Parliamo insieme per conoscere le realizzazioni di Auser in diverse città – si legge sulla locandina dell’incontro -. Incontriamo Sara Vega di “CasaRinghio” per promuovere il progetto per una casa solidale a Busto Arsizio”.

L’incontro è ad ingresso libero e gratuito.