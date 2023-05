Alle Tre Cime trionfa Buitrago, i tre big arrivano vicini. Sarà decisivo il Monte Lussari

Sarà l’attesissima cronoscalata al Monte Lussari di sabato 27 a decidere il vincitore del 106° Giro d’Italia. Le Tre Cime di Lavaredo non bastano a dirimere il confronto d’altissima classifica tra Roglic, Thomas e pure Almeida e a questo punto tocca a loro dare il massimo contro il tempo per provare a vestirsi di rosa in via definitiva. Ci sono 18,6 chilometri di cui 7,5 ripidissimi per il verdetto finale.

Sul traguardo, intanto, festeggiano la Colombia e la Bahrein-Victorious perché il successo di tappa va a un gigantesco Santiago Buitrago, dentro alla lunga fuga del giorno nonostante una buona posizione nella generale e capace di sgranare il gruppetto di attaccanti fino ad arrivare da solo sotto lo striscione dell’arrivo. Alle sue spalle il povero Derek Gee, per la quarta volta al secondo posto in una tappa di questo Giro. Terzo Cort che ha sfilato di un soffio l’abbuono a Roglic.

Gli occhi però erano puntati sui “tre tenores” di questo Giro che hanno seguito il copione atteso. La Ineos-Grenadiers di Thomas ha tenuto il più possibile l’andatura alta per evitare imboscate (notevole il lavoro di De Plus), la Jumbo-Visma è salita compatta accanto a Roglic mentre Almeida e gli altri uomini della top ten si sono accodati fino a quando le pendenze sono state più importanti.

L’attacco è arrivato da Roglic a meno di 2 dal traguardo, su rampe molto dure: Thomas ha replicato subito mentre Almeida come al solito ha scelto il proprio passo per accodarsi nei pressi della flamme rouge, accompagnato da un Caruso pimpante e da Arensman. A quel punto ci ha provato direttamente la maglia rosa e il suo forcing ha permesso di staccare leggermente il portoghese; non lo sloveno però, ed è stato proprio Roglic a sprintare in cima e rosicchiare 3″ al britannico. Che in un Giro dai distacchi minuscoli possono contare parecchio.