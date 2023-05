All’insubria un “open day” di monopattini e biciclette elettrici in sharing per promuovere la mobilità sostenibile

Una giornata in via Monte Generoso per provare monopattini e biciclette elettriche in sharing e scoprire nuovi modi, più sostenibili, per raggiungere le proprie aule di università: è quello che hanno organizzato per oggi, 24 maggio, l’Università dell’Insubria e Dott, la società che li mette a disposizione sul territorio comunale di Varese e che con l’ateneo ha anche una convenzione, destinata a studenti e lavoratori.

«L’università dell’Insubria sta lavorando da tempo per cercare di promuovere la mobilità sostenibile: è uno degli obiettivi del piano strategico di ateneo – spiega Elena Maggi, delegata per la mobilità sostenibile per il piano, mobility manager dell’ateneo nonchè Economista dei trasporti – Lo scopo è quello di ridurre il numero delle auto e promuovere ogni forma di mobilità alternativa. In questo contesto siamo sempre stati attenti alle formule di bike sharing proposte all’interno del territorio comunale, e con Dott in particolare abbiamo siglato una convenzione che permette a studenti e personale di utilizzare i monopattini e le biciclette elettriche blu con una scontistica del 30%. Poichè elettrici, questi mezzi sono una buona soluzione per gli spostamenti tra le nostre sedi e il campus di Bizzozero, che hanno percorsi non sempre pianeggianti, o tra le sedi e le stazioni: sia per il personale sia, per esempio, per gli studenti di medicina».

Chi usa Dott sa, guardando la cartina delle disponibilità che la zona intorno all’università vede un interessante “traffico” di mezzi: il che significa che gli studenti sembra che abbiano già cominciato a conoscere questa possibilità. «E’ vero, ce ne siamo accorti anche noi parlando con loro: ma quello che paradossalmente non sanno è che possono spendere molto meno grazie alla convenzione in atto – conclude la docente – Per questo abbiamo insieme deciso questa giornata dimostrativa del servizio»

Lo stand di mobilità sostenibile in Monte Generoso di mercoledì 24 dava anche la possibilità di testare i mezzi e di approfondire le regole di guida dei mezzi in città: «Gli universitari sono parte integrante del nostro target principale, che va dai 18 ai 35 anni e che quindi comprende studenti e giovani lavoratori – ha spiegato Nour El Kholy, responsabile comunicazione Dott – Ma ci siamo resi conto che in molti non conoscono convenzione e non inseriscono quindi il codice riservato. Ci sembra una buona opportunità per tutti invece sfruttarla. Inoltre, abbiamo diversi utenti, soprattutto ragazze, che hanno dubbi sulla sicurezza dei monopattini: per questo abbiamo dato loro l’opportunità di testarli, e verificare la loro stabilità, aggiungendo anche del materiale informativo sulle regole di sicurezza e il corretto parcheggio, cosi che il loro utilizzo sia di utilità e non un disagio».