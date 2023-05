Allo spazio ScopriCoop di Varese una riflessione sull’intelligenza artificiale

Universauser organizza per martedì 30 maggio alle 17.30 allo Spazio ScopriCoop di via Daverio 44 Varese l’incontro dal titolo “Intelligenza artificiale e computer consapevoli: una sfida per il futuro”

Relatore sarà Cesare Oliva, che esporrà il pensiero di un illustre informatico, Federico Faggin, il quale sostiene che la strategia adottata dall’Intelligenza Artificiale sia profondamente diversa da quella seguita dalla mente umana.

Questo pensiero verrà confrontato con quello di altri informatici particolarmente esperti nella nuovissima Intelligenza Artificiale ChatGPT, che ha creato tanto scalpore e numerose perplessità; con quello di un esperto genetista e neuroscienziato, Edoardo Boncinelli; di un teologo contemporaneo, Vito Mancuso, e di uno scienziato-teologo del secolo scorso, Pierre Teilhard de Chardin, alla ricerca di una sintesi personale che non potrà che essere provvisoria.

Cesare Oliva, già professore di Chimica-Fisica all’Università degli Studi di Milano, è autore di numerose pubblicazioni scientifiche, testi, saggi e articoli divulgativi e di conferenze in Italia e all’estero. È Socio dell’Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti di Modena.