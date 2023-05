Allo stadio Ossola di Varese si scende in campo in memoria di Falcone e Borsellino

“Per non dimenticare“, questo il nome dell’evento, alla sua seconda edizione, organizzato sabato 20 maggio presso lo stadio Franco Ossola di Varese, nato dalla collaborazione del Comune di Varese e numerose associazioni ONLUS, tra le quali anche la Fondazione Giacomo Ascoli e l’Associazione “Eleonora Cocchia Vivere a Colori Onlus” e in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale.

Una giornata per i più giovani dedicata a sport e legalità, assieme agli studenti delle scuole di primo e secondo grado, che vedrà la partecipazione di un ospite speciale: insieme all’ex Magistrato e fondatore della squadra nazionale dei Magistrati Piero Calabrò, il dottor Claudio Castelli, Presidente Corte di Appello di Brescia e Luca Villa, presidente de Tribunale dei Minori di Genova, durante l’incontro della mattina con i ragazzi delle scuole ci sarà anche Vittorio Brumotti, inviato di Striscia la Notizia e campione di bike trial, conosciuto soprattutto per i suoi servizi di inchiesta che lo hanno portato a contatto con numerose realtà di spaccio e illegalità in diverse località italiane. Il ricavato della giornata sarà devoluto in favore delle associazioni coinvolte che si occupano di dare sostegno a bambini, famiglie e adolescenti affetti da patologie oncologiche.

“La nostra volontà e quella di tutte le onlus che partecipano a questo progetto è quella di coniugare legalità e sport nel ricordo di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino – ha affermato Lorenzo Dalla Palma, giocatore della Nazionale Italiana Magistrati – L’anno scorso fu un successo e grazie alla partecipazione e alla supervisione del Comune di Varese siamo riusciti a trasmettere un importante messaggio di sport legalità e speranza per i Vitale più giovani”.

Un successo, quello dell’anno scorso, che amplia le aspettative per l’edizione 2023: “Abbiamo raggiunto un numero significativo di studenti e quest’anno avremo anche la rivincita per questa partita del cuore varesina che unisce lo sport alla tematica della legalità. Un ambito che è centrale anche rispetto al dibattito nazionale e ai fenomeni che si stanno verificando nel nostro Paese”.

Alle 16, infatti, inizierà la partita che vede protagonisti la Nazionale Italiana Magistrati e le Vecchie Glorie del Varese: “Siamo grati e onorati che la Nazionale magistrati abbia scelto la Fondazione Giacomo Ascoli come beneficiaria di questa bella iniziativa dedicata alla legalità – ha detto Marco Ascoli, presidente della Fondazione Giacomo Ascoli – Un riconoscimento importante al nostro impegno teso a migliorare la qualità di vita dei bambini ed adolescenti con patologie onco ematologiche durante le cure. Un riconoscimento ancor più prezioso in questo anno di svolta in cui è prevista la conclusione di due importanti progetti anche per la cittadinanza varesina: la realizzazione delle camere protette per le degenze di lungo periodo al 5° piano dell’Ospedale del Ponte, adiacenti al Day Center Giacomo Ascoli, che permetterà di completare l’offerta sanitaria oncoematologica pediatrica, e la correlata costruzione della palazzina “il Faro”, per l’accoglienza delle famiglie dei bambini ricoverati e di chi si prende cura di loro, di ricercatori e specializzandi in convenzione con l’Università dell’Insubria e quale sede di Enti di terzo settore che condividono con la Fondazione la missione di utilità socio sanitaria”.

“Lo sport riesce sempre a trasmettere messaggi importanti – ha aggiunto l’assessore Stefano Malerba – e questa giornata ne è la testimonianza. Non solo il risultato sportivo è tra i traguardi di questo ambito, ma anche la capacità di riuscire ad amplificare messaggi educativi su temi essenziali come la legalità e i valori sociali”.

IL PROGRAMMA:

Ore 11 incontro con gli studenti delle scuole di primo e secondo grado

Ore 15:00 presentazione delle associazioni che hanno sostenuto l’evento

Ore 16 calcio d’inizio della partita Vecchie Glorie Varese vs Nazionale Magistrati

Ore 17.30/18 premiazioni e saluti

I biglietti per partecipare a questo evento sono acquistabili dalle varie associazioni o il giorno stesso dell’evento allo stadio: 3 euro under20, 5 euro singolo e 10 euro famiglia.